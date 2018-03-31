СМИ: Досмотр самолета «Аэрофлота» в «Хитроу» не связан с делом Скрипаля
Лондон, 31 марта, 2018, 10:35 — ИА Регнум. Незаконный досмотр российского пассажирского лайнера авиакомпании «Аэрофлот» в лондонском аэропорту «Хитроу» не связан с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку, и его дочери Юлии. Об этом сегодня, 31 марта, пишет Telegraph со ссылкой на источники в правительстве Великобритании.
По данным этих источников, проведённые мероприятия можно характеризовать как обычную проверку воздушного судна, прибывшего рейсом «из страны высокого риска».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, сотрудники британской полиции и таможни провели полный досмотр пассажирского самолета авиакомпании «Аэрофлот», который должен был выполнить рейс Лондон — Москва.
При этом экипажу воздушного судна не были названы причины и цели осмотра. Кроме того, представители британских властей потребовали от экипажа покинуть самолет во время досмотра.
Российский МИД заявил, что досмотр был проведен с нарушением всех существующих норм для подобных мероприятий. Кроме того, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что поведение британской полиции при досмотре явно свидетельствовало о желании произвести какие-то манипуляции на борту без свидетелей.