Санкт-Петербург, 31 марта, 2018, 09:52 — ИА Регнум. Сегодня, 31 марта, истекает срок, отведенный российскими властями на то, чтобы американские дипломаты покинули здание теперь уже бывшего генконсульства в Санкт-Петербурге, на Фурштатской улице, 15.

Дарья Драй ИА REGNUM Вывоз вещей из консульства США в Санкт-Петербурге 30 марта

«Американские представители должны полностью освободить ранее предоставленное им для размещения данного учреждения административное здание не позднее 31 марта», — говорилось заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, фактически работа генконсульства США прекратилась в пятницу, 30 марта: в субботу в дипломатическом учреждении и до всех этих событий был выходной день.

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Накануне сотрудники американского дипломатического представительства и российский персонал генконсульства весь день были заняты вывозом имущества. Они выносили его в мешках, коробках и пакетах, вывозили на автомобилях с дипломатическими номерами и даже на обычных таксомоторах. Комментариев о том, где будет храниться вывезенное имущество, от сотрудников добиться не удалось.

Служебная столовая в здании на Фурштатской уже прекратила работу, поэтому в обеденное время 30 марта к зданию привезли более 20 коробок с пиццей. Как говорится, война войной, а обед по расписанию.

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Немногочисленные российские посетители генконсульства в пятницу приходили затем, чтобы получить ранее заказанные визы. После закрытия учреждения в Петербурге за американскими визами жителям Северо-Запада придется обращаться в Москву или американские консульства в соседних странах.

ИА REGNUM Табличка на здании консульства США в Петербурге

31 марта должно быть освобождено и здание в Гродненском переулке Петербурга, где до настоящего времени находилась резиденция генконсула США в Северной столице.