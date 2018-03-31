Прага, 31 марта, 2018, 07:52 — ИА Регнум. Представители военного блока НАТО продолжают выдвигать некие «условия» при выполнении которых Североатлантический альянс якобы восстановит сотрудничество с Российской Федерацией. Накануне, 30 марта, глава военного комитета Североатлантического альянса генерал Петр Павел заявил, что Россия должна «начать действовать в рамках международного права».

Nicolas Raymond НАТО

«Мы хотим избежать конфронтации, но не можем игнорировать то, как Россия нарушает международные нормы. Невозможно вернуться к классическому сотрудничеству, пока Россия не будет действовать в соответствии с международным правом», — приводит слова генерала чешское издание Aktualne.

Петр Павел утверждает, что военный блок НАТО якобы заинтересован в выстраивании конструктивного диалога с Россией, но ситуация сильно осложнилась в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ и британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Генерал однако не стал напрямую обвинять Россию в причастности к данному инциденту, а лишь выразил уверенность, что совершившие атаку преступники будут найдены.

Также он отметил, что несмотря на существующие трудности, контакты между альянсом и Москвой поддерживаются. Павел напомнил, что в сентябре 2017 года он встречался с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генералом армии Валерием Герасимовым. Кроме того, по словам Павла, Герасимов ведет переговоры с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО генералом Кертисом Скапарротти.

Что именно имеется в виду под «действиями в соответствии с нормами международного права» генерал Павел не уточнил. О каком именно сотрудничестве может идти речь также не уточняется.

Стоит напомнить, что НАТО официально объявила Россию одним из главных вызовов безопасности. Иными словами Россия объявлена врагом НАТО.