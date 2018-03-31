Новосибирск, 31 марта, 2018, 07:09 — ИА Регнум. После трагедии в «Зимней вишне» в городе Кемерово, в Новосибирской области будут проверены все ТЦ. Согласно распоряжению врио губернатора региона Андрея Травникова, проверки силами надзорных ведомств и самих собственников торговых объектов должны начаться в понедельник, 2 апреля.

ГУ МЧС РФ по Кемеровской области ТРЦ «Зимняя вишня»

Читайте также: Страшная трагедия в Кемерове. Как через это можно пройти? — все новости

«Я поручил министерству строительства Новосибирской области поднять документы о приёмке подобных объектов в эксплуатацию с целью выявить, не было ли каких-то подводных камней, замечаний в отношении систем пожаротушения, дымоудаления и других систем безопасности, — отметил Травников.

Читайте также: Цена словам и жизни: в Новосибирске почти все ТРЦ — потенциальные убийцы

По словам новосибирского врио главы, региональные власти пока не намерены выходить с инициативами, дополнительно ограничивающими строительство объектов и переоборудование зданий. Пока специалисты должны оценить СНИПы и другие технические регламенты, которые применяются при проектировании. На проверки состояния технической документации определён двухнедельный срок.

Однако, в некоторых новосибирских ТРЦ к визиту надзорных органов начали готовиться заранее: учебные эвакуации уже шли в ТЦ «Амстердам», МФК «Сан Сити» и некоторых других.

Кандидат юридических наук, заведующий кафедрой административного, финансового и корпоративного права Новосибирского государственного университета экономики и управления Олег Шерстобоев, в свою очередь, напоминает, что проведение проверок всех субъектов предпринимательства регулируется Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

«Этот закон не увязывает частоту и интенсивность проверок с определёнными организационно-правовыми формами организаций. Поэтому неважно, будет ли предприятие функционировать в форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью. Интенсивность проверки снижается для субъектов малого предпринимательства. Так, в отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год», — говорит он.

По словам Шерстобоева, «мораторий» на проверки субъектов малого предпринимательства также мало что дает указанным организациям. Этот «мораторий» действует для плановых проверок, а по общему правилу их частота и так составляет раз в три года. Внеплановые проверки напротив проводятся, если имеются основания, предусмотренные законом.

«В частности, согласно ст. 10 основаниями для таких проверок является мотивированное представление должностного лица надзорного органа по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля, органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия, безопасности государства, а также угрозе чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, или причинении вреда, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», — уточняет эксперт.

Есть и другие основания. Кроме того, отмечает Олег Шерстобоев, статья 8.1 определяет в качестве основополагающего начала государственного (муниципального) надзора риск-ориентированный подход. Официально при таком подходе орган определяет интенсивность контрольно-надзорных мероприятий в зависимости от категории риска либо класса (категории) опасности, исходящей от проверяемого объекта. Иными словами, закон содержит достаточно способов обеспечения законности в деятельности субъектов предпринимательства.

«Вопрос, на мой взгляд, в том, как указанные полномочия реализуются на практике. Полагаю также, что решить проблему только репрессивными мерами не получится: как минимум, поднадзорных субъектов все равно окажется больше, чем проводящих их должностных лиц. Видимо, следует сочетать все методы государственного управления, а это принуждение, убеждение и поощрение. Возможно, следует обратить внимание и на конфигурацию государственного контроля, применение новых современных методов», — предположил он.

Напомним, 25 марта в городе Кемерово произошёл пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». По официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок. За медицинской помощью обратились 79 человек. Возбуждено и расследуется уголовного дело. 27 марта Кемерово посетил президент РФ Владимир Путин, он провёл совещание. 28 марта в России был объявлен общенациональный траур. В Кемеровской области и ряде регионов страны прошёл трёхдневный траур.