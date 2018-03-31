Вашингтон, 31 марта, 2018, 06:13 — ИА Регнум. Ситуация на Ближнем Востоке стала темой телефонных переговоров американского президента Дональда Трампа с турецким коллегой Тайипом Реджепом Эрдоганом, сообщили в пресс-службе Белого дома.

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Также партнеры по НАТО обсудили совместную деятельность в рамках альянса и двусторонние отношения в целом.

«Лидеры выразили поддержку дальнейшим усилиям по укреплению взаимодействия между двумя странами, продвижению общих интересов в качестве союзников по НАТО и решению проблем, влияющих на двусторонние отношения», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, обе страны «присутствуют» на Ближнем Востоке: США — в составе так называемой антитеррористической коалиции в Сирии и в Ираке, Турция проводит операции в Сирии и в Ираке по борьбе с курдами (их структура Партия «Демократический союз» в самой Турции считается террористической).

На сирийской земле Турция и США выступают в качестве противников, потому что Пентагон поддерживает курдские Отряды народной самообороны, а Анкара воюет с ними.

В то же время обе страны действуют в Сирии без санкций официального Дамаска и являются противниками законного сирийского правительства и президента этой страны Башара Асада.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 марта в Анкаре прошла пятая сессия турецко-американских переговоров по военно-промышленным вопросам при участии представителей генштаба ВС Турции, турецких минобороны, минэкономики страны.

Со стороны США присутствовали представители Пентагона, минторга, госдепа и делегаты от компаний военно-промышленного комплекса США.