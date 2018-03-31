Вашингтон, 31 марта, 2018, 04:24 — ИА Регнум. Информация о попытках американских спецслужб завербовать высылаемых из Соединенных Штатов российских дипломатов передается в Москву, сообщил журналистам посол России в США Анатолий Антонов.

Kartinki.ru Деньги

Комментируя обстановку, в которой происходит отъезд российских дипломатов из США, инициированный в связи с так называемым делом Скрипаля (формальным поводом является возможный «шпионаж» на американских военных объектах), Антонов сказал:

«Мы знаем о подходах американских спецслужб, которые пытаются установить «неформальные», если говорить дипломатично, отношения с нашими дипломатами, а по сути дела заставить их предать свою страну».

Эти действия, которые осуществлялись и раньше, заметно активизировались в последние дни, когда происходит отъезд дипломатов в Россию. Российский посол подчеркнул, что речь идет отнюдь не о «единичных случаях».

«И я вынужден сообщать об этих случаях в Москву», — сказал Антонов.

Напомним, в связи с инициированным Лондоном «делом Скрипаля» ряд стран объявил о высылке российских дипломатов. В ответ на это 30 марта в МИД РФ были вызваны послы стран, которые подключились к дипломатическому бойкоту.

Ноты протеста вручены послам Ирландии, Канады, Австралии, Швеции, Норвегии, Дании, Финляндии, Германии, Франции, Нидерландов, Испании, Италии, Македонии, а также Чехии, Хорватии, Албании, Эстонии, Латвии, Литвы, Молдавии, Польши, Румынии и Украины.

Россия в свою очередь объявила о высылке со своей территории дипломатов этих стран, а также британских — 23 дипломата и американских — 60 дипломатов.

30 марта МИД РФ сообщил, что после объявления о высылке российских дипломатов из США «имела место целая серия возмутительных эпизодов, когда тем, кого Вашингтон вынуждает досрочно завершить командировки, пытались предложить «помощь» — и не просто так, а за негласные отношения «на взаимовыгодной основе».

«Наших коллег буквально атакуют такими предложениями», — заявили в МИД РФ.

Читайте подробнее: МИД РФ: США пытались вербовать высылаемых российских дипломатов