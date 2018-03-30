Лондон, 31 марта, 2018, 02:18 — ИА Регнум. Нота протеста в связи с инцидентом в аэропорту «Хитроу» направлена британским властям посольством России в Лондоне, 31 марта сообщили в пресс-службе российского ведомства.

bobby_bossmann На борту Airbus'а

Комментируя произошедший 30 марта в международном аэропорту «Хитроу» (Лондон) необоснованный досмотр пассажиров компании «Аэрофлот», в российском посольстве заявили:

«Сегодня мы стали свидетелями еще одной грубой провокации британских властей».

В посольстве пояснили, что британские пограничники и таможенники досмотрели самолет «Аэрофлота» рейса 2582/2583 Москва — Лондон — Москва.

«Такого рода вещи случаются крайне редко и являются по большому счету чрезвычайными. Более того, британцы пытались досматривать самолет без присутствия экипажа, что категорически запрещают действующие правила», — сообщили в посольстве.

В ведомстве рассказали, что «отстоять участие командира корабля в досмотре» удалось только после прибытия в аэропорт сотрудника посольства и «долгих переговоров».

Этим неправовые действия британской стороны не закончились: по итогам досмотра британские представители отказались предоставить какие-либо письменные документы, обосновывающие акцию. Также российскую сторону не ознакомили с результатами досмотра.

«Посольством направлено требование к британской стороне дать разъяснения в связи с произошедшим», — сообщили в посольстве.

В российском ведомстве считают, что акция совершена британцами в рамках объявленной Лондоном антироссийской кампании. Стоит отметить, что в Скотланд-Ярде эту информацию опровергают: якобы лондонская полиция не проводила обыска.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, задержанный британскими властями рейс вылетел из Лондона в Москву.