Лондон, 30 марта, 2018, 22:49 — ИА Регнум. Лондон разыгрывает сценарий «Литвиненко-2», и спектакль со Скрипалями будет длиться ровно до чемпионата мира по футболу в России. К такому выводу приходит шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик в своей статье «"Новичок» выдохся: вспомнил ежик, как дышать — и дальше поплыл», опубликованной на портале ИА REX.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Русский след»

Автор отмечает странную особенность действия не то смертельного яда, не то британских спецслужб: «полицейский, который нашел Скрипалей и нечаянно вдохнул уже развеявшийся смертельный нервно-паралитический газ, уже умер, а вот наш человек — полежал-полежал и дальше пошел». Напрашивается вывод, что все происходящее — не более чем информационная спецоперация, построенная на полной аналогии делу Литвиненко: технология отработана, бывших предателей России в Британии — достаточно.

Юрий Баранчик предполагает, что когда Юлия Скрипаль начнет говорить на камеры, то в мировых СМИ мы услышим от нее то, что вложат в ее уста британские специалисты:

«Сценарий «Литвиненко-2» в эфире. После чего так же трагично, как и отравленный полонием, на виду у всего мира, начнет чахнуть аккурат к открытию. А весь мир, как в «Шоу Трумена» прильнет к экранам своих телевизоров и начнет гадать — в этой серии все закончится или в следующей? Попкорн еще брать или сегодня весь съесть. После чего англичанка опять начнет взывать к мировому сообществу, обвиняя во всем русских».

Напомним, что накануне британские врачи сообщили о том, что состояние Юлии Скрипаль, госпитализированной 4 марта с признаками отравления неизвестным веществом, уже не рассматривается как критическое, россиянка пришла в сознание и может говорить. Ее отец — Сергей Скрипаль — по-прежнему остается в критическом состоянии.

В отравлении бывшего сотрудника ГРУ и его дочери в британском городе Солсбери Лондон обвинил Москву, а происшествие было использовано для новой антироссийской кампании, в результате которой из Великобритании, США и ряда европейских стран были высланы российские дипломаты. Причем никаких доказательств якобы причастности России к отравлению предоставлено до сих пор не было.