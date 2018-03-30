Тверь, 30 марта, 2018, 22:18 — ИА Регнум. В Твери пациент прождал скорую пять часов. Об этом 30 марта сообщил телеграм-канал Mash. Диспетчер «скорой», куда обратился пациент, заявила, что «когда человеку плохо, он не будет пререкаться».

Вадим Кондратьев Скорая помощь

Канал опубликовал аудиозапись якобы разговора пациента и диспетчера «скорой» медицинской помощи в Твери.

Мужчина позвонил в службу скорой помощи, чтобы узнать когда к нему приедут медики. Во время разговора, после пяти часов ожидания, он спросил: «Вместо скорой помощи я что, должен ритуальные услуги вызывать?».

"Это ваше решение, мужчина, я не консультирую. Вы со мной разговариваете уже более девяти минут, я что-то не вижу, что вам очень плохо, раз вы со мной разговариваете. Когда человеку плохо, он не будет пререкаться. Успокойтесь, не надо нервничать, иначе давление будет дальше подниматься», — говорит, по данным канала, сотрудник скорой.

В ответ на то, что давление уже и так высокое, а доктора пациент ждет уже четыре часа, следует ответ: «Скорая вызов приняла, подъедет».

Позже скорая все-таки приехала, фельдшер поставил пациенту укол. Однако позже выяснилось, что у мужчины начались осложнения, и его госпитализировали.

Инцидент произошел вечером 24 марта. В Следственном управлении СКР сообщили, что по факту начата доследственная проверка.

Между тем, тверская «скорая» уже не в первый раз оказывается в центре скандала. 17 марта СКР начал проверку в связи с тем, что «скорая» добиралась к пациенту — пожилой женщине, почувствовавшей себя плохо на улице — в течение 40 минут. Тогда же, в середине марта, СМИ написали о том, что диспетчер «скорой» четыре часа передавала вызов к больному ребенку. Тот факт, что скорая в Твери работает с нарушениями, подтвердили и специалисты Росздравнадзора, которые в марте проводили свою проверку.