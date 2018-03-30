Таллин, 30 марта, 2018, 19:01 — ИА Регнум. МИД Эстонии осведомлен о том, что на прошлой неделе советник председателя горсобрания Таллина Карине Оганесян была депортирована из аэропорта Баку по прибытии в Азербайджан в составе эстонской делегации. МИД ждет соответствующих разъяснений от властей Азербайджана.

Карине Оганесян

«Министерство в курсе произошедшего. Глава нашего представительства в Баку находится в контакте с Карине Оганесян с момента, когда стало известно, что ее не впускают в страну. Он сразу же выехал в аэропорт. МИД сейчас находится на связи с властями Азербайджана, чтобы прояснить ситуацию», — сообщили порталу rus.err.ee в эстонском МИД.

23 марта Карине Оганесян прибыла в Баку с целью участия в Международной научной конференции педагогов в качестве представителя Таллиннского горсобрания, однако дальше аэропорта ее не пропустили, поместили в особую зону аэропорта и спустя 12 часов депортировали обратно в Эстонию.

Как пояснила rus.err.ee Оганесян, в официальном отказе ее назвали «нежелательным лицом», а устно пограничные службы пояснили, что дело — в ее фамилии.

В ближайшее время Оганесян не планирует снова ехать в Азербайджан и недавний инцидент для нее исчерпан.

В связи с этим инцидентом чрезвычайный и полномочный посол Армении в Латвии, Литве и Эстонии Тигран Мкртчян на своей странице в Facebook назвал власти Баку расистскими и нетолерантными, пропитанными армянофобской политикой.

B пресс-службе МИД Азербайджана на запрос агентства Turan сообщили, что им не известно о факте задержания и высылки гражданки Эстонии.

«Напомним, что уже несколько лет власти Азербайджана строго ограничивают посещение страны лицами армянской национальности. Без получения предварительного согласия властей, сделать это невозможно», — отмечает contact.az.