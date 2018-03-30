Нижний Новгород, 30 марта, 2018, 18:59 — ИА Регнум. Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Глушков и его брат, депутат земского собрания Балахнинского района Владимир Глушков объявлены в международный розыск. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по региону. Судом удовлетворено ходатайство следователя Следственного комитета об избрании в отношении обоих братьев Глушковых меры пресечения в виде заключения под стражу заочно.

Zsno.ru Александр Глушков

Кроме того, судом наложен арест на 37 объектов имущества, принадлежащих братьям Глушковым, сообщает «НТА-Приволжье».

Напомним, ранее в отношении депутатов было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере»).

По версии следствия, в период с 2013 по 2016 год братья Глушковы вместе с юристом, предпринимателем и директором МУП под видом реконструкции комплекса автостанции в Балахне по поддельным проектным документам возвели двухэтажное здание торгового центра на участке, предназначенном для эксплуатации автостанции.

«Лица, причастные к совершению преступления, приобрели в собственность и здания на территории бывшей автостанции, и сам земельный участок по заниженной стоимости», — подчеркивали в СУ СКР по Нижегородской области. Муниципальному образованию был причинен ущерб в особо крупном размере в 26,6 млн рублей.

Братья Глушковы и предприниматель объявлены в розыск, поскольку скрылись от органов следствия. Директор МУП и юрист находятся под домашним арестом.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в настоящее время расследуются уголовные дела в отношении пятерых депутатов Законодательного собрания Нижегородской области, один из которых накануне сложил полномочия.

В октябре 2017 года было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ («Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, в особо крупном размере»). Строительство ЖК «Славянский квартал» в Нижнем Новгороде осуществлялось без получения разрешения, при этом средства участников долевого строительства привлекались. Имя депутата ни прокуратура, ни СКР не раскрыли. Однако известно, что генеральным директором компании-застройщика является Вадим Жук.

В ноябре был задержан Александр Бочкарев. Он обвиняется в коммерческом подкупе, совершенном в крупном размере. По версии следствия, в 2015 году депутат получил 5 млн рублей от гражданина за включение в муниципальный список кандидатов в депутаты городской думы Нижнего Новгорода для выдвижения от партии «Справедливая Россия». По результатам выборов в состав думы гражданин не прошел. Суд продлил арест Бочкарева до 19 мая 2018 года.

В декабре задержали вице-спикера Законодательного собрания Олега Сорокина. По предварительным данным, еще на посту главы Нижнего Новгорода Сорокин лично получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе. В частности, на аукционе, проведенном в 2012 году мингосимущества области, 14 участков достались на правах аренды одной из компаний. При этом участие этой компании в аукционе проводилось в том числе за счет займов, предоставленных ООО «Управляющая компания «Столица Нижний», участником которого с размером доли в уставном капитале 60% являлась супруга обвиняемого. Итоги аукциона пыталась обжаловать другая компания. Однако злоумышленник предложил своему знакомому оказать услугу по оплате собственными деньгами в сумме $1 млн (эквивалент 30 720 000 рублей) незаконного вознаграждения генеральному директору ЗАО за отзыв жалоб и исковых требований и за отказ от дальнейших претензий на указанные участки.

Однако фактически в настоящий момент Олег Сорокин депутатом не является, 29 марта парламент одобрил заявление вице-спикера о досрочном сложении полномочий. Стоит отметить, что в этот же день депутатского мандата лишился и его сын Никита.

В марте 2018 года было возбуждено уголовное дело в отношении братьев Глушковых, один из которых является депутатом Заксобрания.

И также в марте против еще одного депутата, имя которого правоохранители не раскрывают, возбуждено дело по ч.1 ст.198 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов с физического лица»). Депутат включил в декларацию о доходах за 2015 год ложную информацию. В связи с чем он уклонился от уплаты налогов в бюджетную систему РФ на сумму 2,34 млн рублей.

«При проведении процессуальной проверки в адрес следователя Следственного комитета поступали угрозы, связанные с исполнением им своих должностных обязанностей. В случае необходимости Следственным комитетом будет предпринят комплекс предусмотренных законом мер по физической защите следователя», — подчеркнули в управлении СКР по Нижегородской области.

В ведомстве уточнили, что депутату 40 лет. Единственным парламентарием такого возраста является Евгений Кузьмин.