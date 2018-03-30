Москва, 30 марта, 2018, 18:48 — ИА Регнум. Все депутаты Госдумы слали свои декларации. Об этом сообщила глава комиссии Госдумы по контролю за доходами депутатов Наталья Поклонская, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доходы

«По состоянию на настоящее время все 446 депутатов сдали свои декларации. Это означает, что декларационная кампания в Государственной думе завершена», — сообщила Поклонская.

Первое заседание комиссии по контролю за доходами депутатов состоится 11 апреля.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутаты Госдумы и члены Совфеда должны сдать декларации о доходах и расходах до 1 апреля.

Накануне, 29 марта, в ходе пленарного заседания спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов в срок сдать декларации о своих расходах и доходах за 2017 год. «Декларации сдали 397 депутатов… В работе порядка 37 деклараций тех, кто уже взаимодействует с соответствующим подразделением Госдумы. 12 (депутатов) не проявляли активность», — проинформировал он.