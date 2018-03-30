Москва, 30 марта, 2018, 19:00 — ИА Регнум. Уведомительный характер декларации пожарной безопасности позволяет собственникам торговых центров избегать проверок пожарного надзора в условиях надзорных каникул, заявил корреспонденту ИА REGNUM юрист Содружества земельных юристов Артём Канавин. Он отметил, что в подобной декларации излагаются все возможные пожарные риски и способы пожарной защиты объекта.

Kemerovo.ru У входа в ТК «Зимняя вишня»

«Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ достаточно чётко прописывает основные требования, предъявляемые к зданиям и сооружениям, вводимым в эксплуатацию. Статья 6 «Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности» данного ФЗ предусматривает обязанность собственника подать декларацию пожарной безопасности в уведомительном порядке. Уведомительный характер подачи декларации и является той «лазейкой», которая позволяет собственникам избегать проверок пожарного надзора в условиях надзорных каникул», — пояснил юрист.

Он отметил, что трагедия в Кемерове обнажила серьёзные недостатки в обеспечении пожарной безопасности в торговых центрах. Как известно, торговый центр «Зимняя вишня» был перестроен из здания кондитерского комбината в 2013 году, однако его открытие не было согласовано с органами государственного пожарного надзора МЧС РФ. Это связано с тем, что в том же году представители руководства торгового центра получили отказ в согласовании проектных решений по реконструкции здания — именно из-за несоблюдения правил в сфере пожарной безопасности. Тем не менее комплекс был введён в эксплуатацию, а в связи с тем, что в 2016 году была предпринята реформа контрольно-надзорной деятельности, предусматривающая введение т.н. надзорных каникул до конца 2018 года, органы пожарного надзора не стали проводить проверку.

Согласно Своду правил «СП 5.13 130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 175), установлено, что торговые центры подлежат защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, которые призваны локализовать очаг возгорания на время эвакуации. Это — общее требование для всех объектов подобного уровня. Однако в ТЦ «Зимняя вишня» оно соблюдено не было», — подчеркнул юрист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, систему пожарной безопасности в крупных торговых центрах Москвы часто нельзя назвать надёжной — аварийные выходы заперты, противопожарные шкафы огнеборцы не смогут найти даже в спокойные дни, дублирующие лестницы неудобны для использования в экстренных ситуациях, а из главных входов не заперты лишь одна-две двери.

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