Москва, 30 марта, 2018, 18:19 — ИА Регнум. В ближайшее время пелена навета развеется, и весь мир узнает кукловодов, которые стоят за отравлением Сергея Скрипаля и его дочери, считает член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич. Об этом он заявил 30 марта в эфире передачи «Время покажет» на «Первом канале», комментируя продолжающееся обострение отношений России и Великобритании.

Виктор Говорков. Не балуй! 1947

Сенатор обратил внимание на слова президента РФ о том, что Россия не имеет отношения к отравлению Сергея Скрипаля.

«Это был официальный ответ президента РФ, — сказал Клинцевич. — Что должно было сделать цивилизованное государство? Создать комиссию, привлечь экспертов с нашей стороны и предъявить доказательную базу».

Что касается представленных британской стороной доказательств, то сенатор сравнил их с работой школьника.

«Я хочу напомнить, что современная наука выстроена так, что, как только взяли формулу, определяют место, время, страну и лабораторию, которая изготовила то или иное вещество, — сказал Клинцевич. — Даже если идёт речь о тротиле, всё равно берут пары и определяют».

Не забыл сенатор и о том, что в 2017 году полпред Приморского федерального округа доложил президенту РФ об уничтожении на территории России «всего, что связано с химическим оружием».

«Мы это сделали, а США — нет, сославшись на нехватку денег, — сказал Клинцевич. — Денег, которые они вагонами печатают и развозят по бандформированиям».

Подытоживая сказанное, сенатор выразил уверенность в том, что в ближайшее время наступит развязка в деле с покушением на жизнь Сергея Скрипаля.

«Пелена навета рассеется, и мы узнаем кукловодов», — сказал Клинцевич и добавил, что, несмотря на внешнее давление, российское общество настолько консолидировано и РФ находится в таком военно-техническом положении, что «нет сумасшедших», готовых «начать хоть какие-то военные действия» против России.

Напомним, что, несмотря попытки официального Лондона сформировать общий антироссийский фронт из европейских государств, далеко не все страны готовы к нему присоединиться. К числу таких, например, можно отнести Австрию, МИД которой раскритиковал своих английских коллег за попытку оказать давление на Вену и принудить её к высылке российских дипломатов. Позже, 30 марта, стало известно, что против Великобритании выступила и Чехия, президент которой Милош Земан заявил, что подозрения британских властей, обвиняющих Россию в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, никак нельзя считать доказательствами.

«Насколько я знаю, Великобритания пока не предложила никаких доказательств, — сказал Земан. — У неё есть подозрения, но подозрения не являются доказательствами. Хотелось бы видеть на столе если не прямые, то хотя бы косвенные доказательства».