Тбилиси, 30 марта, 2018, 17:14 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили обратился с официальным письмом к премьер-министру Георгию Квирикашвили и председателю парламента Ираклию Кобахидзе в связи со своей инициативой принятия акта поддержки Грузии.

President.gov.ge Георгий Маргвелашвили во время визита в США

По информации секретаря совета национальной безопасности Грузии Давида Раквиашвили, президент в своем письме детально рассказал премьеру и спикеру об этом документе и дальнейших шагах по его претворению в жизнь. Одной из причин выдвижения президентом такой инициативы секретарь Совбеза назвал растущую угрозу «российского ревизионизма».

«В ситуации, когда сегодня российский ревизионизм переходит в новую фазу — динамику холодной войны, когда Запад и цивилизованный мир беспрецедентно консолидированы, когда Грузия, естественно, присоединилась к этому процессу, очень важно осознать, что Грузия является узловым местом в обеспечении как региональной, так и европейской безопасности. Принятие такого акта станет очень своевременным и адекватным ответом на возросшие угрозы», — пояснил Раквиашвили.

По его информации, президент согласовал эту инициативу с партнерами в ходе своих недавних визитов в США и Европу, и она получила двухпартийную поддержку американского Конгресса.

Консультации с сенаторами и аналитическими центрами США президент продолжил после возвращения в Тбилиси, а также обсудил этот вопрос с премьером и министром иностранных дел, сообщил Раквиашвили.

Напомним, что президент Грузии находился с рабочим визитом в США с 12 по 16 марта, где провел встречи в Сенате, Конгрессе и с представителями аналитических центров. В числе других вопросов он обсуждал и инициативу принятия акта в поддержку Грузии.