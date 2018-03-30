Сеул, 30 марта, 2018, 16:35 — ИА Регнум. На днях, после визита президента КНДР Ким Чен Ына в Пекин, стало известно о том, что Сеул на переговорах с Пхеньяном предложил ему вернуться к проекту прокладки газового трубопровода из России. Комментируя ситуацию, шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик отмечает, что данный проект — «Корейский поток-1» — решит целый ряд вопросов этого региона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Американская политика в Корее

«Во-первых, он серьезно снизит геополитическую напряженность на полуострове, так как любая нестабильность может сказаться на поставках самого дешевого топлива для южнокорейской экономики. И это очень важная составляющая данного проекта.

Во-вторых, трубопроводный газ снизит себестоимость северокорейской и южнокорейской продукции, что в условиях обострения конкуренции на мировых рынках имеет большое значение.

В-третьих, проект повысит энергетическую безопасность обеих стран, так как снизит риски морской транспортировки энергоресурсов. В-четвертых, он станет важным шагом по политическому объединению двух стран, что резко повысит ставки России в Юго-Восточной Азии», — заключил Юрий Баранчик.

ИА REGNUM напоминает, что президент США Дональд Трамп намерен вывести США из соглашения о свободной торговле с Южной Кореей. Это было одним из его предвыборных обещаний в рамках улучшения условий для американских рабочих. Решение президента США Дональда Трампа о выходе из торгового пакта с Южной Кореей ознаменует новый поворот отношений между странами, пишет Financial Times.