Санкт-Петербург, 30 марта, 2018, 15:32 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге продолжается подготовка к закрытию генконсульства США, передает корреспондент ИА REGNUM. К зданию на Фурштатской улице, 15, один за другим подъезжают легковые автомобили, в том числе службы такси, в которые российский персонал американского консульства загружает всевозможные коробки, черные непрозрачные мешки и пакеты.

Дарья Драй ИА REGNUM Флаг США и Георгиевская ленточка

Дарья Драй ИА REGNUM Вывоз вещей из консульства США в Санкт-Петербурге

ИА REGNUM Из здания консульства выносят коробки

Одновременно во внутренний двор консульства периодически въезжают, а затем оттуда выезжают микроавтобусы и внедорожники с дипломатическими номерами. Что именно выносится и вывозится, сотрудники консульства не поясняют. Однако в числе выносимого имущества была замечена, например, лампа-торшер.

Дарья Драй ИА REGNUM Вывоз вещей из консульства США в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Генеральное консульство США в Санкт-Петербурге

Около часа назад к зданию генконсульства подъехала машина доставки пиццы. К ней вышел темнокожий сотрудник, который принял более 20 коробок пиццы. Как пояснила одна из сотрудниц, столовая в здании уже прекратила свою работу, поэтому обед сегодня пришлось заказывать.

У здания дежурит полиция, а также множество журналистов и фотографов, которые хотят запечатлеть момент спуска флага США. Однако когда именно это произойдет, пока неизвестно, ведь американской стороне дали срок до конца дня 31 марта для полного освобождения здания на Фурштатской.

ИА REGNUM Автомобиль с дипломатическими номерами приехал за вещами

Тем временем у дома в Гродненском переулке Петербурга, где находится резиденция генконсула США, не наблюдается вообще никакого движения, из здания никто не выходит. Хотя это здание также должно быть освобождено к исходу суток 31 марта.

Дарья Драй ИА REGNUM Флаг США на здании консульства в Санкт-Петербурге

Местный житель, делавший пробежку трусцой и зарядку напротив резиденции, на солнечной стороне переулка, от журналиста ИА REGNUM узнал о предстоящем закрытии диппредставительства. На вопрос о его отношении к этому факту мужчина сообщил, что ему совершенно всё равно, и от закрытия американского консульства в Петербурге его жизнь никак не изменится.