Москва, 30 марта, 2018, 13:26 — ИА Регнум. Минздрав должен оптимизировать доступ пациентов к лечению. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 марта заявила заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец на заседании коллегии Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об итогах работы Министерства в 2017 году и задачах на 2018 год».

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

«Нужно проверить систему финансирования здравоохранения. Я знаю, что Минздрав и Фонд обязательного медицинского страхования очень внимательно этим занимаются. Нужно сделать так, чтобы сама система экономически стимулировала к правильной маршрутизации. Потому что когда есть экономические псевдостимулы везти не туда, везут не туда. Нужно исключить все механизмы, которые способствуют неправильной маршрутизации», — подчеркнула она.

Она отметила, что, например, летальность по сердечно-сосудистым заболеваниям прежде всего связана с поздним обращением и неправильной маршрутизацией.

По её словам, с точки зрения профессионализма докторов, наличия материально-технической базы российское здравоохранение находится в состоянии полной готовности — теперь нужно бросить усилия на то, чтобы пациент своевременно мог поступить в медицинское учреждение.

Для этого необходимо повышать уровень информированности населения о заболеваниях и первой помощи и добиться решающих изменений в маршрутизации — это самый основной залог снижения смертности.

«Везут куда угодно. Я сама часто бываю в регионах и задаю простой вопрос — зачем сюда везти данного больного? Ответить не может никто. Больного не нужно возить повсюду, нужно везти туда, где ему будет немедленно оказана медицинская помощь», — заявила Голодец.

Что же касается информирования населения, то здесь уже достигнуты первые заметные успехи — государство добилось того, что население стало иначе относиться к простудным заболеваниям, что уже отразилось в отсутствии зимнего всплеска по смертности в 2017 году.

«И то, и другое преодолимо. Это другая функция здравоохранения. Мы к ней не привыкли, мы считаем иногда, что лечение больного начинается с того момента, как он оказался на операционном столе. Но оно начинается в учебных классах», — указала вице-премьер.