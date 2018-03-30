Москва, 30 марта, 2018, 13:40 — ИА Регнум. Сегодня, 30 марта, в столичном отеле «СтандАрт» состоялась пресс-конференция юбилейного 40-го Московского международного кинофестиваля, который из-за Чемпионата мира по футболу пройдет не в июне, а раньше — с 19 по 26 апреля. Члены оргкомитета смотра объявили составы жюри, конкурсные фильмы и специальные программы ММКФ.

Московский международный кинофестиваль 40 Московский международный кинофестиваль

В международное жюри основного конкурса вошли русский режиссер Анна Меликян, итальянский продюсер Паоло Дель Брокко, американский актер Джон Сэвидж и китайский режиссер, обладатель Золотого Святого Георгия 39-го ММКФ за фильм «Хохлатый ибис» Лян Цяо. Пятого члена жюри объявят позже.

Участники мероприятия оговорились, что обнародовали пока не всю информацию: программы продолжают формироваться. Так, куратор программы «Свободная мысль» и конкурса документального кино Григорий Либергал обозначил, что его подопечный конкурс, вероятно, дополнится отечественной лентой, работа над которой должна быть завершена к апрелю.

Председатель отборочной комиссии смотра Андрей Плахов рассказал о внеконкурсных программах ММКФ. Традиционные авторские программы «Восемь с половиной фильмов», «Русский след», «Ателье», «Время женщин» и другие в этом году дополнятся новыми актуальными подборками: «Век кино стран Балтии», «Бергман. Известный и неизвестный», «Брюс Ли. Человек-миф», подборкой отечественных фильмов-призеров ММКФ «Свои. К 40-летию Московского кинофестиваля».

Программный директор ММКФ Кирилл Разлогов обратил особое внимание на программу «Две недели длиной в 50 лет», которая предоставит возможность проследить историю современного мирового кино через призму пятидесятилетней истории параллельной программы Каннского кинофестиваля «Двухнедельник режиссеров» и в некотором смысле компенсирует невозможность показать в Москве лучшие фильмы нынешнего Каннского фестиваля.

Директор по связям с общественностью ММКФ Пётр Шепотинник объявил, что фильмом открытия станет конкурсный итальянский фильм «Неаполь под пеленой», а по поводу фильма закрытия пока еще ведутся переговоры и споры.

Кирилл Разлогов отметил, что в конкурсной программе 40 ММКФ широко представлены фильмы союзных республик, кинематографии которых развиваются довольно интенсивно.

В конкурсной программе представлены фильмы:

«12-й человек», режиссер Харальд Цварт, Норвегия

«Воспоминания солдата», режиссер Ким Джэхан, Республика Корея

«Гаспар едет на свадьбу», режиссер Антони Кордье, Франция, Бельгия

«Гнев», режиссер Серхио Трефо, Португалия

«Год Леона», режиссер Мерседес Лаборде, Аргентина

«Заблудшие», режиссер Дастин Финели, Новая Зеландия

«Неаполь под пеной», режиссер Ферзан Оцпетек, Италия

«Ночной Бог», режисср Адильхан Ержанов, Казахстан

«Офелия», режиссер Клер Маккарти, США

«Ричард спускается в ад», режиссер Роберта Торре, Италия

«С пеной у рта», режиссер Янис Нордс, Латвия, Польша, Литва

«Стойкость», режиссер Рашид Маликов, Узбекистан

«Халеф», режиссер Мурат Дюзгюноглу, Турция

«Царь-птица», режиссер Эдуард Новиков, Россия

«Ню», режиссер Ян Ге, Россия.

Генеральный директор Московского международного кинофестиваля Наталья Семина призналась, что, несмотря на изменение сроков проведения фестиваля, команда ММКФ сделала все возможное для успешного проведения мероприятия. Кирилл Разлогов на вопрос о взаимодействии с американскими кинематографиями рассказал, что сложности были чисто техническими: ряд фестивалей, на которых традиционно отбирались фильмы, в этом году проходят одновременно или после ММКФ