Москва, 30 марта, 2018, 12:42 — ИА Регнум. В Центральном и Приволжском федеральных округах из 832 проверенных МЧС РФ и прокуратурой торговых центров лишь в 41 не было нарушений требований пожарной безопасности, говорится в сообщении МЧС РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Система противопожарной безопасности в ТРЦ

Всего к 29 марта в 791 торговом центре было выявлено 2,7 тыс. нарушений. По данным МСЧ и прокуратуры, в основном это были захламленность путей эвакуации и отделка горючими материалами.

Также часто встречающимся нарушением стали отсутствие инструкций по мерам пожарной безопасности и незнание персоналом пожарного минимума. Кроме того, в ряде ТЦ были выявлены неисправные системы оповещения и автоматического пожаротушения, а также огнетушители.

Больше всего нарушений правил пожарной безопасности выявили в торговых центрах Кирова: в ТЦ «Лепс», например, нашли 42 нарушения, еще в двух центрах — по 40 недостатков.

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Проверки объектов продолжаются. Они начались после пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», где из-за грубых нарушений мер противопожарной безопасности погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

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30 марта СКР РФ задержало седьмого фигуранта уголовного дела о пожаре в Кемерове — генерального директора компании-собственника здания сгоревшего ТРЦ «Зимняя вишня» Юлию Богданову.

По версии следователей, подчиненные не раз говорили Богдановой о недостатках системы противопожарной безопасности, но гендиректор не предпринимала по этому поводу никаких мер.

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