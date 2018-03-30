Симферополь, 30 марта, 2018, 12:20 — ИА Регнум. Программа по улучшению качества питьевой воды в Крыму, которую планируют завершить к 2030 году, будет стоить более 36 млрд рублей. Об этом 30 марта во время отчёта перед депутатами крымского парламента сообщил глава РК Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Вид на Судак

«Отклонения от требований СанПиН выявлены в Красноперекопском, Первомайском, Джанкойском, Сакском, Раздольненском, Черноморском районах и в Евпатории. Стоимость мероприятий по обеспечению качества воды, запланированных к реализации до 2030 года, составляет около 36,2 млрд рублей», — заявил глава РК, добавив, что средства будут направлены на реконструкцию и строительство очистных сооружений, водозаборов, водоводов и на обеззараживание воды.

Часть мероприятий в этом и следующем году будут реализованы в Симферополе, Керчи, Красноперекопске, Феодосии и Белогорском районе.

«При этом все населённые пункты РК обеспечены питьевой водой. Дефицита нет и не будет. Более того, в ряде крымских сел, в которых на протяжении 15−20 лет вода подавалась по часам, в прошлом году было налажено круглосуточное водоснабжение. Мы будем и дальше продолжать эту работу», — пообещал Сергей Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, после перекрытия Северо-Крымского канала в 2014 году наиболее сильные проблемы с водой испытывают населённые пункты Феодосийско-Судакского региона, а также Керчь и Ленинский район. Помимо этого, в начале 2018 года стало известно, что вода в ряде городов и сёл северной части Крыма сильно минерализирована и необходимы срочные меры по её очистке.

Однако идею опреснения морской воды на полуострове решили отложить на неопределенный срок — из-за слишком большой энергоёмкости соответствующих установок.

«В связи с тем, что в Крыму, кроме проблем с водой, есть проблемы и с энергетическим обеспечением, пока эти вопросы не рассматриваются. Я смотрел сводку по наполнению водохранилищ естественного стока, они тоже все наполнены почти под завязку. Поэтому в настоящий момент вопросов по обеспечению Крыма водными ресурсами, которые там находятся, не стоит», — отмечал исполняющий обязанности главы Федерального агентства водных ресурсов Вадим Никаноров.

По его словам, в последние годы была проделана большая работа по разведке запасов подземных вод в Крыму, на основе которых ведутся эксплуатационные бурения скважин для забора подземной воды.

«По сведениям гидрогеологов, этих запасов хватит для обеспечения засушливых районов, в придачу к тем запасам, которые имеются в водохранилищах», — подчеркнул Вадим Никаноров.