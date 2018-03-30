Москва, 30 марта, 2018, 12:56 — ИА Регнум. Пользователи соцсетей о трагедии в Кемерово

Иван Шилов ИА REGNUM ТЦ Кемерово. Пожар

Завершение прошедшей недели ознаменовалось страшной трагедией — 25 марта в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошёл пожар, который унёс жизни 64 человек. Пользователи социальных сетей выражали соболезнования родственникам и близким погибших.

«Вечная память погибшим в торговом центре Кемерово. Горе для всех нас. Для всей страны. Соболезную. Так больно!» — написал Анатолий В.

Наряду с соболезнованиями пользователи строили предположения, что именно стало причиной пожара. Многие пришли к выводу, что виной тому — отсутствие должных проверок со стороны МЧС и халатность местных властей.

«Проблема в том, что эти пожарные приходят для того, чтобы только дань собрать, а так ничего не меняется. Просто систему таких проверок надо менять, тогда толк будет, а так в Кемерово произошло, и гарантий, что ещё где-то не долбанет так же, вообще нет», — считает Донецкий.

После этой трагедии по всей стране начались проверки торговых центров, результаты которых оказались неутешительными — в большинстве случаев в ТЦ находят нарушения. В связи с этим пользователи соцсетей решили устроить бойкот торговым центрам и 31 марта отказаться от их посещения, надеясь, что такая акция поможет усилить меры безопасности.

«Только действием можно бороться с бездействием! Мои близкие не переступят порог ТЦ! Мы не должны наполнять карманы уродов, наживающих на человеческих жизнях! Кинотеатры должны быть с выходом на улицу! Детские зоны игровых на первом этаже!» — высказалась Мария С.

Пользователи сети присоединились и к общенациональному трауру в память о жертвах трагедии. Многие из них оставляли слова скорби и признавались, что всё еще не могут поверить в реальность происходящего. При этом они отмечали, что им страшно от осознания случившегося и того, что это может произойти с каждым из нас.

«На выходе из дома у лифта поняла, что у меня паническая атака и я боюсь. Боюсь выйти из дома, боюсь за своих людей в Кемерово, боюсь за Кемерово и Россию. Я просто вывернута наизнанку. Кемерово, вы очень стойкие и сильные», — написала пользователь Соседская девочка.

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В соцсетях раскритиковали скорбящий BurgerKing

К трауру присоединилась и сеть ресторанов быстрого питания Burger King, хотя и весьма своеобразно. В Twitter появилась фотография, сделанная в одной из московских ресторанов сети, на которой запечатлен экран с надписью «Скорбим. Кемерово», расположенный на фоне рекламного плаката с языками пламени и подписью «Готовим на огне с 1954 года».

Скриншот страницы Twitter Ghennadii_SPb В соцсетях раскритиковали скорбящий Burger King

Пользователи обрушились с критикой на компанию и заявили, что такой выходкой она «пробила дно». Они отметили, что лучше бы Burger King вообще никак не упоминал о трагедии, и пришли к выводу, что причиной появления такого стенда стали безразличие и халатность сотрудников заведения.

«Пофигизм. Из пофигизма, как правило, и произрастает халалатность. При определенном стечении обстоятельств последствия могут быть чудовищными», — пишет Лилия.

Некоторые пользователи предположили, что такое выражение скорби было не намеренным. Они отметили, что практически во всех ресторанах Burger King стены увешаны такими же стендами, как на фотографии, и на них так же расположены телевизоры, на экранах которых в обычные дни показывают рекламу.

«Простое разгильдяйство. У них все стены в таких надписях. И телевизоры на этих стенах висят. В обычное время там рекламные ролики крутят. Сегодня присоединились к акции, но в голову не пришло посмотреть, как это выглядит», — предположил Илья В.

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Украинский пранкер распространял ложные сообщения о «сотнях погибших» в Кемерове

В первые дни трагедии некоторые граждане считали, что администрация и СМИ умалчивают реальное количество жертв трагедии в Кемерове. Причиной тому стали сообщения о сотнях погибших при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Однако вскоре выяснилось, что причиной тому мог послужить пранк украинского блогера Евгения Вольнова. Он опубликовал на своем YouTube-канале записи телефонных розыгрышей под названием «Кемеровские морги переполнены после пожара в ТЦ «Зимняя вишня».

Вольнов обзванивал морги Кемерова, выдавая себя за сотрудника МЧС. В обоих случаях пранкер интересовался, сколько «свободных мест» осталось в учреждениях. Узнав, что свободных мест «недостаточно», он начинал бурно возмущаться, что погибших в пожаре намного больше — «около трехсот».

Против Вольнова уже возбудили уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Возбуждение ненависти или вражды». Басманный суд Москвы 29 марта избрал пранкеру меру пресечения в виде ареста заочно, Вольнова объявят в розыск. Однако представитель Службы безопасности Украины Елена Гитлянская в ответ на это заявила, что Украина своих граждан не выдает — это закреплено в конституции страны.

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Соцсети не расстроились из-за смерти Сергея Мавроди

26 марта в возрасте 62 лет скончался основатель финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди. Однако пользователи социальных сетей не торопились высказывать соболезнования.

По словам многих из них, гораздо большего сочувствия заслуживают люди, которые пострадали от действий мошенника. Пользователи также отмечают, что некоторые люди стали не просто жертвами мошенничества Мавроди, но даже покончили жизнь самоубийством из-за того, что лишились средств к существованию.

«А сколько он отправил на тот свет человек, никто не посчитал? Не одну тысячу, это точно. Люди теряли накопления и разорялись на глазах буквально за сутки. А сколько еще на улице оказалось по его же вине из-за его же бумажек. Это мошенник, и загубил он не одну и не две тысячи жизней. На его совести десятки тысяч смертей обычных людей, которые пострадали от «МММ», — считает Павел Ф.

Пользователи также отмечали, что на фоне трагедии в Кемерово смерть Мавроди не вызывает у них острой душевной боли.

«На фоне ужасной трагедии в Кемерово уход Мавроди такой острой боли в душе не вызывает», — написала Наталья Д.

Впрочем, нашлись и те, кто положительно высказывался о личности Мавроди. По их словам, основатель финансовой пирамиды научил жителей России тому, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

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Компанию Heineken обвинили в расизме

Нидерландской пивоваренной компании Heineken пришлось удалить рекламный ролик из-за обвинений в расизме. По сюжету, бутылка пива проезжает мимо темнокожих людей, пока не попадает в руки к девушке со светлым цветом кожи. После этого на экране появляется надпись «Sometimes lighter is better», которую можно перевести как «Иногда легче — лучше» или «Иногда светлее — лучше».

Первым на рекламу обратил внимание рэпер Chance the Rapper. Он назвал её «ужасно расисткой» и решил, что компания сняла такой ролик, чтобы привлечь как можно больше внимания.

«Мне кажется, некоторые компании намеренно снимают расистскую рекламу, чтобы собрать больше просмотров. И расизм, и его имитация не помогут в продвижении. Но я хочу сказать, что слоган «Sometimes lighter is better» в рекламе Heineken ужасно расистский», — написал музыкант в своём Twitter.

Пользователи соцсетей поддержали рэпера и согласились, что пивоваренная компания не случайно создала расисткий ролик.

«Когда увидел эту рекламу, сразу подумал о расистском послании, но никто не твитил об этом. Не думаю, что это случайная ошибка. Выглядит вполне намеренно», — считает shannonbieger.

Однако подобную точку зрения разделяют не все. Некоторые пользователи считают, что обвинения рекламы в расизме притянуты за уши.

«Вы серьезно преувеличиваете. Мир должен расти и падать, пытаясь перевернуть всё во что-то плохое», — считает Алан.

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Facebook усилит защиту данных пользователей

Из-за скандала с утечкой данных администрация Facebook представит пользователям новые средства контроля конфиденциальности, которые появятся в социальной сети уже в ближайшее время.

В частности, в Facebook будет новый пункт меню, с помощью которого пользователи смогут управлять данными нажатием всего нескольких клавиш. Кроме того, в соцсети появится возможность добавить дополнительные уровни защиты, например, двухфакторную аутентификацию. В числе обновлений также возможность пользователей просматривать ту информацию, которой они поделились, удалять её, управлять рекламными объявлениями и контролировать, кто может смотреть публикации пользователя.

В администрации Facebook подчеркнули, что упростили поиск и использование настроек данных из-за многочисленных обращений о том, что настройки конфиденциальности и другие важные инструменты сложно найти.

Помимо этого, Facebook пообещал обновить информационную политику, чтобы пользователям было понятно, какие данные собирает соцсеть и как их использует. Администрация подчеркивает, что эти обновления касаются прозрачности, а не получения новых прав на сбор, использование или обмен данными.

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Сбой в работе Telegram стал ударом для пользователей

29 марта в работе мессенджера Telegram произошёл сбой — жители России и других европейских стран на протяжении нескольких часов не могли зайти в приложение и отправлять сообщения. Для многих пользователей это стало настоящим ударом.

Сначала они предположили, что приостановка работы мессенджера связана с блокировкой Роскомнадзором из-за отказа предоставить ФСБ ключи дешифровки. Однако вскоре в Twitter ведомства появилось сообщение с опровержением подобных догадок. Роскомнадзор сообщил, что сбои наблюдаются также в Италии, Испании, Франции, Великобритании, Казахстане и на Украине.

«Если вам не терпится заподозрить во всём РКН, знайте — мы тут ни при чем», — отметили в ведомстве.

Павел Дуров тоже подтвердил, что причина сбоев лежит не в блокировке. Он написал в своём Twitter, что виной масштабных сбоев стало отключение электричества на серверах в Европе.

После этого пользователи заметно оживились и стали оставлять шуточные сообщения о том, как плохо им живётся без мессенджера, и ставить хэштег #ТелеграмЖиви, надеясь, что это поможет заработать приложению в полную силу.

«Уже 15 минут без Telegram. Пока начинает слегка трясти, пожелтели зубы, седеют волосы», — рассказал о своём состоянии Азамат А.

Некоторые пользователи рассказали, что используют мессенджер не только для личного общения, но и для деловой переписки, поэтому из-за сбоев приложения у них остановилась работа. Тогда пользователи начали искать альтернативу Telegram, предлагая перейти в WhatsApp, Twitter и даже ICQ. Однако ни один из предложенных вариантов их не устроил.

«Открыл Воцап. Истории, статусы, кто-то шлёт кулстори «Перешли 10 контактам и твой цветок станет синим». Закрыл Воцап», — рассказал Павел Ф.

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