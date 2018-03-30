Екатеринбург, 30 марта, 2018, 13:33 — ИА Регнум. В Екатеринбурге набирает скандал с участием заместителя начальника ГИБДД. После ДТП и погони полковник был задержан, пишут местные СМИ.

Мигалка

Инцидент произошёл поздно вечером 28 марта на улице Окружной. По предварительным данным, водитель машины «Ситроен» допустил ДТП с машиной «Тойота Ленд Крузер», которая ехала тем же курсом, а затем попытался скрыться. Водитель «Тойоты» не растерялся. Он начал погоню и сообщил о ДТП в ГИБДД.

В итоге водителя, допустившего ДТП, задержали. Как пишет издание Ura.ru, им оказался заместитель начальника управления ГИБДД по Свердловской области Александр Юнусов. По данным издания, он был пьян.

«Автоинспекторы ГИБДД Екатеринбурга поймали пьяным заместителя начальника УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области полковника Александра Юнусова, пытавшегося скрыться после ДТП. После задержания полицейский отказался от прохождения медицинского освидетельствования», — сообщает Ura.ru.

Информацию о случившемся подтвердил начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, офицер ГИБДД отказался от освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Это стало основанием для привлечения его по статье 12.26 КоАП России, которая предусматривает наказание в виде лишения прав на срок до двух лет и штраф в 30.тыс. рублей.

«По итогам начавшейся служебной проверки офицера уволят из системы МВД по отрицательным мотивам в установленном порядке. Кроме того, непосредственный руководитель этого должностного лица по выходу из отпуска будет привлечен к дисциплинарной ответственности», — заявил Валерий Горелых.

Отметим, Юнусов до сих пор значится на сайте ГИБДД. Правда, там он указан в звании подполковника. Видимо, очередное звание ему было присвоено недавно.

Добавим, непосредственным руководителем Юнусова является начальник управления ГИБДД по региону Юрий Дёмин. Какое именно наказание он понесёт, пока неизвестно.

Отметим, сам Дёмин ранее оказывался в центре скандала. Областное ГИБДД он возглавил в июле 2005 года. А в январе 2009 года даже стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Но спустя почти год все обвинения с него были сняты.

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