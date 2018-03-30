Новосибирск, 30 марта, 2018, 11:36 — ИА Регнум. После трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово», начали всплывать нарушения правил и требований пожарной безопасности и в других регионах. Так выяснилось, что мэрия Новосибирска выдала разрешение на ввод в эксплуатацию 26-этажного жилого дома, расположенного на улице Молодости, 17, с нерабочей пожарной системой. Здание приняли без исправной системы пожаротушения и дымоудаления. Жильцам удалось через суд доказать нарушения и застройщика обязали исправить ситуацию, но он до сих пор игнорирует судебное решение.

Наш-дом-17.рф Власти Новосибирска приняли высотку с неисправной противопожарной системой

История эта, как пишет «Тайга. инфо», началась ещё в 2013 году, когда застройщик — ООО «Инновационные строительные технологии» — передал высотку под управление товариществу собственников жилья «Наш Дом». Тогда же жильцы обратили внимание, что пожарная система не работает. Застройщик обещал исправить всё за полтора месяца и даже представил «гарантийной письмо». Спустя почти три года, в марте 2016-го, отдел надзорной деятельности МЧС по Новосибирску оштрафовал ТСЖ на 100 тыс. рублей за неисправную сигнализацию. После чего жильцы подали в суд на застройщика. Суд обязал застройщика устранить нарушения. Рассмотрение дела в кассации завершилось ещё в августе 2017 года, но застройщик до сих пор не сделал ничего. Приставы, в свою очередь, также не принудили компанию исполнить решение суда.

«26-этажный жилой дом по ул. Молодости д.17 находится в Советском районе (микрорайон ОбьГЭС), выполнен в монолитно-кирпичном исполнении. На первом этаже располагаются помещения с отдельными входами, предназначенные для бытового и культурного обслуживания населения. Остальные этажи занимают квартиры, верхний этаж нежилой (технический). Дом оснащён тремя бесшумными скоростными лифтами (один из них грузовой)», — сказано на сайте наш-дом-17.рф.

Оперативно получить комментарий у представителей мэрии города корреспонденту ИА REGNUM не удалось. Пресс-секретарь мэра Новосибирска Артём Роговский попросил направить запрос в пресс-центр мэрии. Запрос будет подготовлен в ближайшее время.

В то же время управляющий партнёр DSO Consulting Сергей Дьячков ИА REGNUM отметил, что подобные случаи в Новосибирске в целом не часты, но после трагедии в Кемерово они становятся известны.

«Думаю, что мэрия Новосибирска выдает подобные разрешения, прежде всего, ориентируясь на суммарные объёмы ввода. Проще говоря, закрыть глаза на «некоторые» недостатки, но показать объёмы. Как такое становится возможным? Да очень просто — многие из российских чиновников не особенно озабочены тем, что будет потом и как ко всему этому отнесутся граждане», — считает Дьячков.

Отметим, что в 2013 году департаментом строительства и архитектуры мэрии Новосибирска руководил Сергей Боярский, позже он стал министром строительства Новосибирской области, а в 2017 году ушёл в отставку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 марта в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово произошёл пожар. По официальным данным, обнаружены останки 64 погибших, среди которых 41 ребёнок. За медицинской помощью обратились 79 человек. В рамках уголовного расследования арестованы пятеро подозреваемых.

После трагедии в Кузбассе в других регионах начали спешно проверять все ТРЦ на соблюдение правил противопожарной безопасности.

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Власти Новосибирска и Новосибирской области в том числе сообщили о проверках.

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