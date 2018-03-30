Санкт-Петербург, 30 марта, 2018, 10:18 — ИА Регнум. На время проведения матчей Чемпионата мира по футболу для повышения доступности поездок ОАО «РЖД» назначает дополнительные поезда «Сапсан» между Москвой и Санкт-Петербургом.

Rzd.ru Поезда «Сапсан»

«С 15 июня по 13 июля 2018 года поезда «Сапсан» №№ 761, 762, 763, 764, курсирующие только по субботам и воскресеньям, будут курсировать ежедневно», — говорится в сообщении железнодорожной компании.

Поезда №№ 761 и 763 будут отправляться из Северной столицы в Москву в 11:00 и 11:10, соответственно. А поезда №№ 762 и 764 — из Москвы в Петербург в 11:30 и 11:40, соответственно.

С учетом усиления, во время ЧМ-2018 между Москвой и Санкт-Петербургом ежедневно будут курсировать 30 поездов «Сапсан», в том числе шесть поездов — сдвоенными составами (20 вагонов)

Продажа билетов на дополнительные поезда «Сапсан» уже открыта в кассах, на сайте РЖД и через мобильное приложение.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдёт в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах, в том числе Москве и Санкт-Петербурге.