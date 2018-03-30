Москва, 30 марта, 2018, 09:18 — ИА Регнум. На торгах 29 марта рубль уверенно отыгрывал потери предыдущих дней и добился весьма неплохих результатов, особенно учитывая неоднозначную динамику цен на нефть, которые развернулись вверх только во второй половине дня, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

«Не сумев пробить область сопротивления 57,80 руб., пара доллар/рубль отступила в район 57,25 руб. Обе иностранные валюты по итогам сессии просели в среднем на 0,8%.

На рынке сейчас немало факторов влияния, и большая часть из них носит неблагоприятный для российской валюты характер», — полагает эксперт.

Это и тенденция к укреплению доллара, и неуверенное поведение нефти, и уход со сцены налогового периода, и дальнейшее развитие ситуации с инцидентом в Солсбери. Но фактор окончания месяца перекрыл весь этот негатив — желание спекулянтов зафиксировать прибыль по коротким позициям оказалось сильнее.

«Это одна из причин, по которой рубль и российские активы в целом проигнорировали угрозы британского премьера Мэй, которая заговорила о запрете размещения российских евробондов в Лондоне. Вторая причина — рынок просто не верит, что Британия пойдет на такой шаг, который навредит не только России», — пояснил Ковалев.

По его мнению, пока инвесторы решили не создавать преждевременную панику на фоне этих угроз, но сигнал определенно зловещий и говорит, в каком направлении вознамерился двигаться Лондон. Так что новости с этого фронта еще могут подпортить настроения по рублю и активам РФ в целом.

«30 марта с утра доллар торгуется под небольшим давлением, что позволяет надеяться на открытие торгов с тенденцией к дальнейшему откату пары доллар/рубль. Но не стоит забывать, что Запад ушел на пасхальные выходные, и нефтяные площадки сегодня закрыты.

А значит, рубль останется без поддержки этого фактора. Поэтому даже если тенденция к снижению доллара сохранится, пара не сможет уйти ниже 57 рублей, а концу дня, возможно, даже укрепится», — считает эксперт.

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