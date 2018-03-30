Вашингтон, 30 марта, 2018, 08:51 — ИА Регнум. Неизвестные хакеры взломали сайт и приложение по подсчету калорий MyFitnessPal, похитив персональные данные около 150 млн пользователей. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на американского производителя спортивной экипировки Under Armour.

Christoph Scholz Взлом

По данным компании, еще в феврале 2018 г. злоумышленники получили доступ к именам пользователей, их электронным адресам и паролям. При этом документы, в том числе номера водительских удостоверений, карточек социального страхования и данные кредитных карт похищены не были.

Отмечается, что данная утечка персональных данных стала одной из самых крупных за последнее время.

20 декабря 2017 г. Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) сообщило, что по итогам года компании РФ от хакерских атак понесли убытков на 116 млрд рублей.

В агентстве отметили, что около 50% российских компаний за 2017 год сталкивались с киберугрозами, а 22% понесли убытки от киберпреступлений.

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