Вашингтон, 30 марта, 2018, 08:29 — ИА Регнум. В США ещё не определились с ответными мерами на принятое Россией решение о высылке 60 американских дипломатов и закрытии генконсульства США в Санкт-Петербурге. Об этом заявила 29 марта официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Посол

Она также подчеркнула, что принятие таких ответных мер находится в компетенции соответствующих американских политических структур: администрации президента США Дональда Трампа, аппарата заместителя госсекретаря США Джона Салливана, а также руководства Пентагона и его главы генерала Джеймса Мэттиса.

«Это межведомственный процесс — должно пройти совместное обсуждение, какие шаги предпринимать в дальнейшем. Я не стану опережать процесс этих обсуждений», — отметила Нойерт.

Она также сказала, что в настоящее время власти США «изучают варианты» возможных ответных действий в отношении России.

По словам Нойерт, Россия своими действиями выбирает «дипломатическую и экономическую изоляцию от всего мира».

«Москве явно не нужны хорошие отношения с другими странами — это видно по тем действиям, которые она предпринимает», — добавила представитель Госдепа.

Следует отметить, что вышеупомянутые «ответные меры» США скорее можно считать «ответными на ответные», так как Россия высылает американских дипломатов лишь «зеркально», после высылки своих дипработников из США.

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Напомним, 29 марта глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о высылке 58 американских дипломатических работников и двух сотрудников генконсульства США в Екатеринбурге. Кроме того, Россия закроет генконсульство США в Санкт-Петербурге — в качестве «зеркального» ответа на высылку из США 60 дипломатов РФ и закрытие генконсульства России в Сиэтле.

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