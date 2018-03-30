Москва, 30 марта, 2018, 08:09 — ИА Регнум. Автомобилистам Москвы в апреле не стоит торопиться со сменой зимних шин на летние в связи с возможным образованием гололедицы на дорогах. Об этом сообщается на странице Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в соцсети Facebook.

Гололед

Несмотря на то, что в российской столице установилась солнечная сухая погода, специалисты не исключают больших перепадов температур по утрам.

«Мы рекомендуем менять на летние шины только после того, как прекратятся перепады температуры между отрицательными и положительными значениями в ночные и утренние часы, — говорится в сообщении. — В настоящее время в утренние часы еще возможно образование гололедицы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущие специалисты из центра погоды «Фобос» и Росгидрометцентра сообщили, что в последних числах марта в Москве и Подмосковье наступит теплая погода.

По их данным, в начале апреля температура воздуха в столичном регионе окажется в рамках климатической нормы.

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