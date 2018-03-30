Москва, 30 марта, 2018, 07:15 — ИА Регнум. На бирже ICE торги завершились 29 марта в плюсе. В первой половине дня цена на Brent снижалась до $68,21. К закрытию торгов она восстановилась до $69,74, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

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Поддержку нефтяному рынку оказали заявления министра нефти Ирака Джаббара аль-Луайби, что некоторые страны, участвующие в сделке ОПЕК, поддерживают ее продление на 6 месяцев. Соглашение действует до конца 2018 года с возможностью пересмотра его условий в июне 2018 года.

Из-за предстоящего праздника — католической Пасхи — отчет Baker Hughes вышел 29 марта. Согласно последним еженедельным данным, за неделю с 24 по 29 марта количество активных буровых установок по добыче нефти в США снизилось на шесть единиц до 798 штук.

Количество установок по добыче газа выросло на четыре единицы до 192 штук. Общее число буровых установок уменьшилось на две единицы до 993 штук.

Сегодня, 30 марта, нефтяной рынок закрыт по случаю празднования католической Пасхи. Если рассматривать техническую картину на дневном периоде, то покупатели вечерним отскоком изменили ситуацию в лучшую сторону.

Напомним, 29 марта стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 1,06%, до $69,53 за баррель, WTI — на 0,86%, до $64,94 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в мае 2018 года на СПбМТСБ составляет $66,51 за баррель.

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