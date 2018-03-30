Москва, 30 марта, 2018, 07:09 — ИА Регнум. Российский рубль 29 марта чувствовал себя очень уверенно, что даже не обращал внимание на снижение нефтяных котировок на открытии и укрепление американской валюты, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

ИА REGNUM Рубль

Участники рынка также проигнорировали заявления премьер-министр Великобритании Терезы Мэй о возможном закрытии доступа европейских клиринговых компаний Euroclear и Clearstream к обслуживанию российского госдолга.

Во второй половине торгов нефтяные котировки возобновили рост, чем дополнительно поддержали российскую валюту. Такое поведение рынка можно связать с празднованием западной Пасхи. Кто-то решил не оставлять открытые позиции перед длинными выходными. Курс доллара снизился до 57,27 руб., курс евро — до 70,46 руб.

Сегодня, 30 марта, нефтяной рынок закрыт. На торгах в Азии доллар США торгуется в минусе к большинству основных валют.

Геополитические риски для рубля сохраняются и будут сдерживать его от укрепления. А медвежьи фазы на нефтяном рынке выступят катализаторами для его продаж.

Прогнозировать курсы иностранных валют к рублю сегодня сложно, так как в условиях тонкого рынка на форекс и закрытых биржах в странах отмечающих католическую Пасху, доллар и евро могут с лёгкостью вернуться обратно к уровням среды на 57,75 руб. и 71,05 руб. соответственно.

Напомним, 29 марта по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 46 коп. (-0,81%), до 57,25 руб., курс евро — на 54 коп. (-0,76%), до 70,47 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,3 млрд (0,0%), евро/рубль — 625,5 млн евро (+85,88%).

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