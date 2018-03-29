Вашингтон, 29 марта, 2018, 23:13 — ИА Регнум. Ответные зеркальные меры России по высылке дипломатов США и закрытию американского генконсульства говорят о незаинтересованности Москвы в диалоге с Вашингтоном, заявила 29 марта на брифинге официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт.

Флаг США

По словам Науэрт, «российскому ответу нет никакого оправдания, тогда как наши действия были вызваны атакой на гражданина Британии и его дочь».

Представителя госдепа абсолютно не смутило содержание собственной речи, в которой меры России к дипломатам США были прямо названы «ответом».

Напомним, «атака на гражданина Британии Скрипаля», о которой упоминает Науэрт, до сих пор не подтверждена никакими доказательствами причастности к ней России.

Тем не менее, официальный представитель госдепа заявила, что ответные действия Москвы показали, что «Россия не заинтересована в диалоге по значимым вопросам между нашими двумя странами».

Как сообщало ИА REGNUM, ряд стран Европы, США, Канада, Австралия, Украина и другие заявили о высылке в общей сложности 150 российских дипломатов в знак солидарности с Британией, которая не прекращает голословную истерику о виновности России в отравлении Скрипалей в британском городе Солсбери.

Напомним, власти США выслали 48 российских дипломатов и даже 12 сотрудников России при ООН, закрыв генконсульство РФ в Сиэтле.

В ответ МИД РФ по принципу взаимности объявил персонами нон грата 58 сотрудников посольства США в Москве и двоих американских дипломатов консульства США в Екатеринбурге, закрыв генконсульство США в Санкт-Петербурге.