А нас-то за шо? Госдеп не видит оправданий ответу России на действия США
Вашингтон, 29 марта, 2018, 23:13 — ИА Регнум. Ответные зеркальные меры России по высылке дипломатов США и закрытию американского генконсульства говорят о незаинтересованности Москвы в диалоге с Вашингтоном, заявила 29 марта на брифинге официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт.
По словам Науэрт, «российскому ответу нет никакого оправдания, тогда как наши действия были вызваны атакой на гражданина Британии и его дочь».
Представителя госдепа абсолютно не смутило содержание собственной речи, в которой меры России к дипломатам США были прямо названы «ответом».
Напомним, «атака на гражданина Британии Скрипаля», о которой упоминает Науэрт, до сих пор не подтверждена никакими доказательствами причастности к ней России.
Тем не менее, официальный представитель госдепа заявила, что ответные действия Москвы показали, что «Россия не заинтересована в диалоге по значимым вопросам между нашими двумя странами».
Как сообщало ИА REGNUM, ряд стран Европы, США, Канада, Австралия, Украина и другие заявили о высылке в общей сложности 150 российских дипломатов в знак солидарности с Британией, которая не прекращает голословную истерику о виновности России в отравлении Скрипалей в британском городе Солсбери.
Напомним, власти США выслали 48 российских дипломатов и даже 12 сотрудников России при ООН, закрыв генконсульство РФ в Сиэтле.
В ответ МИД РФ по принципу взаимности объявил персонами нон грата 58 сотрудников посольства США в Москве и двоих американских дипломатов консульства США в Екатеринбурге, закрыв генконсульство США в Санкт-Петербурге.