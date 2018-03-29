Курск, 29 марта, 2018, 20:59 — ИА Регнум. В Курской области с 28 марта прокуратура совместно с органами пожарного надзора начала проверки торговых комплексов, имеющих развлекательные центры, и других объектов с массовым пребыванием людей, в том числе спортивных и культурных объектов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

46.mchs.gov.ru Пожарный инспектор осуществляет проверку. Курск

«Данная работа организована по поручению первого заместителя генерального прокурора РФ Александра Буксмана после трагедии в Кемерове. По итогам данных мероприятий будет составлен акт и приняты все исчерпывающие меры», — сообщила старший помощник прокурора города Курска Екатерина Морева.

Проверки коснутся не только торговых центров: они будут проводиться также в досуговых детских организациях, в магазинах, детсадах и школах, на объектах культуры и спорта, а также в других местах с массовым пребыванием людей. Только на территории областного центра таких объектов — более 40, по всей области — 187.

Проверки проводятся досконально: на исследование одного объекта будет уходить от двух до семи дней. Завершить мероприятия специальная комиссия планирует 12 апреля. К 16 апреля инспекторы предоставят анализ по соблюдению требований пожарной безопасности в прокуратуру.

По словам заместителя начальника ГУ МЧС России по Курской области Дмитрия Демьяненко, в графике проверок на данный момент — 26 объектов, это «первая волна». Проверяющие будут обследовать исправность систем пожаротушения, наличие огнетушителей, планов эвакуации и эвакуационных выходов.

«Ещё один очень важный момент: проверка обязанностей и действий работников при пожаре: знают ли они алгоритм действий, правила вызова пожарной охраны, порядок аварийной остановки технологического оборудования, умеют ли применять средства пожаротушения и установок пожарной автоматики. Все сотрудники организации должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров», — заявил начальник отдела надзорной деятельности по городу Курску и Курскому району Владимир Горбулин.

По итогам проверок будут сделаны соответствующие выводы и приняты надлежащие решения. К нарушителям требований пожарной безопасности надзорные органы обещают принять самые жесткие меры административного воздействия. Если будут обнаружены грубые нарушения, учреждениям будет грозить даже полное закрытие — пока они не исправятся и не станут безопасными для посетителей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 25 марта в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел пожар, в котором погибли 64 человека. После этого по поручению Генпрокуратуры проверки торговых центров проходят по всей России. К ним привлекают территориальные органы МЧС и другие надзорные ведомства.