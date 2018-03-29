Москва, 29 марта, 2018, 20:18 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что ответные меры на высылку российских дипломатов из 26 стран будут зеркальными. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства заявил сегодня, 29 марта, на пресс-конференции по итогам переговоров со специальным посланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

Иван Шилов ИА REGNUM Здание МИД России

На вопрос, какие именно ответные меры предпримет Москва на высылку более сотни российских дипломатов из 26 стран, Лавров ответил, что меры будут зеркальными.

Напомним, практически все страны военного блока НАТО, а также примкнувшая к ним Украина выслали российских дипломатов. Таким образом западные страны продемонстрировали «солидарность» с Великобританией, которая обвиняет в отравлении бывшего полковника ГРУ, работавшего на британскую разведку, Сергея Скрипаля российские власти.

При этом у Лондона нет никаких доказательств того, что Москва хоть как-то причастна к отравлению Скрипаля. Тем не менее британцы объявили о высылке 23 российских дипломатов.

Москва ответила зеркально и выслала 23 британских дипломата. Тогда Лондон добился от своих союзников высылки разного числа российских дипломатов из стран военного блока НАТО. Украина поспешила примкнуть к этой антироссийской акции.