Киев, 29 марта, 2018, 19:33 — ИА Регнум. Апелляционный суд Киева 29 марта оставил в силе меру пресечения для депутата Верховной рады Надежды Савченко, обвиняемой в подготовке государственного переворота.

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

Ранее Шевченковский суд Киева поместил Савченко под арест сроком на два месяца — до 20 мая 2018 года, без права освобождения под залог. Защита депутата обжаловала данный вердикт.

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Надежда Савченко была лишена депутатской неприкосновенности и задержана 22 марта в здании Верховной рады сотрудниками службы безопасности Украины.

Позднее ей было было предъявлено обвинение в совершении действий, направленных на свержение конституционного строя, посягательстве на жизнь государственного деятеля, создании террористической группы и подготовке террористического акта, а также незаконном обращении с оружием.

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