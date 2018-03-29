Москва, 29 марта, 2018, 16:45 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал региональным властям в условиях чрезвычайных ситуаций брать пример с президента РФ Владимира Путина, передает корреспондент ИА REGNUM 29 марта.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Здесь пример — президент, и правильно было бы нашим чиновникам научиться вести себя и реагировать так, как делает он в таких случаях: поехал в Кемерово, встретился с семьями пострадавших… Он сделал всё для того, чтобы люди почувствовали поддержку, почувствовали, что он с ними рядом в этой ситуации. Конечно, если бы так же поступали все чиновники на разных уровнях власти, этой темы просто бы не было», — сказал Володин.

В этой связи спикер Госдумы подчеркнул, что «нам надо научиться разговаривать друг с другом и слышать друг друга».

«В такой ситуации важно не обвинять друг друга, а постараться через сопереживание, желание помочь выстроить разговор», — сказал парламентарий.

Сопереживание и соучастие — вот качества, которыми должны обладать представители власти, полагает Володин.

«Что касается представителей власти, эти качества должны присутствовать у них по определению: они взяли на себя ответственность решать проблемы людей, отстаивать их интересы, и, конечно, с них — двойной спрос», — подчеркнул Володин.

25 марта в Кемерове произошел пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, пострадали 79 человек.