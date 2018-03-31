Москва, 31 марта, 2018, 18:55 — ИА Регнум. Судя по нелепости, отсутствию доказательств, шитым белыми нитками обвинениям, высылка российских дипломатов готовилась заранее, только приурочена должна была быть совсем к другому событию. О том, почему Запад повел широкую атаку на Россию именно сейчас, что ему удается и что нет, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Руслан Хубиев.

Эдвард Мунк. Крик (фрагмент). 1893

Рубикон мирового переустройства пересекается именно сегодня. Мир активно готовится к повсеместной смене технологического уклада; Китай, США и Россия готовы вступить в новое технологическое будущее, а вот Евросоюз, судя по его действиям, готовится к чему-то другому. Похоже, что в очередной раз страны Европы, по мысли антироссийских стратегов, должны сыграть роль тарана против России: сценарий, повторявшийся в новейшей истории не единожды.

Но на этот раз Россия лучше готова к отражению. Об этом свидетельствует история с раскрытием в Сирии провокации с очередным применением химического оружия и списывания трагедии на Асада и Россию. Судя по всему, именно эта провокация должна была потянуть за собой дипломатический скандал и лишить в итоге Россию права вето в ООН. Благодаря умелым действиям российских разведчиков этот этап провалился, так что шумиха вокруг «дела Скрипалей» приобрела все черты в спешном порядке примененного плана Б. Отсюда все те нестыковки, которые наблюдают все незашоренные эксперты.

Читайте подробности: Высылка российских дипломатов — экспромт на почве провалившихся идей

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