Москва, 29 марта, 2018, 15:40 — ИА Регнум. Положительная динамика, которую наблюдается по паре USD/RUB, заставляет инвесторов пересмотреть долгосрочные позиции по отношению к рублю, заявила корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Элла Крышева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

С конца февраля 2018 года пара показывает уверенный рост на негативных новостях в отношении российской валюты, обновляя недельные максимумы, находясь на протяжении последних недель в коридоре 56 — 58 рублей за доллар США.

«Стоит обратить внимание, что влияние на курс рубля сейчас оказывает рынок нефти, динамика доллара к индексу других валют, а также вчерашнее завершение налогового периода», — отметила эксперт.

Сегодня внимание инвесторов будет приковано к статистике ЦБ РФ о состоянии международных резервов (USD), что прогнозам может дать паре USD/RUB небольшую коррекцию на конец недели, но надолго ли?!

«Уже 1 апреля будет празднование католической Пасхи. Также давление на рубль может возрасти из-за напряженной ситуации между Россией и Западом в связи с «делом Скрипаля», — полагает Крышева.

Технически сейчас все говорит о том, что в случае подъема и закрепление пары выше 57,50 рубля, повысится стремление к уровню к 58,50.

На рынке нефти складывается достаточно спокойная ситуация, так как многие трейдеры фиксируют позиции перед Пасхой.

«Фактором для коррекции пары USD/RUB 29 марта может оказать рост числа буровых установок в США, по выходу данных в 20:00 по мск», — заявил эксперт.

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