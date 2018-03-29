Москва, 29 марта, 2018, 15:52 — ИА Регнум. Очевидцы пожара в ТЦ «Зимняя вишня» пытались помочь людям, выпрыгивавшим из окон торгового центра, надеясь поймать их на растянутые пледы. Об этом 29 марта в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале рассказал Сергей Бурят, 16-летний юноша, которому удалось спастись из горящего здания.

Kemerovo.ru У входа в ТЦ «Зимняя вишня»

«Когда я поднялся на четвёртый этаж, я увидел разгоравшийся огонь и дым, который заполнял этаж, — рассказал он. — Мы видели, как люди побежали, чтобы выбраться из здания, и я видел детей, которые потеряли родителей и не знали, что делать. Мы их взяли за руки и повели на лестницу. Когда мы их выводили из здания, видели, как другие люди брали потерявшихся детей и давали им свою одежду, чтобы те не замерзли. Потом мы стояли около здания и слышали, как люди выбивали окна. Видели, как лица высовывались из окон, чтобы вдохнуть воздуха. Мы понимали, что будут прыгать. Мы останавливали машины и просили пледы, чтобы смягчить их падение. Мы вместе с несколькими ребятами двигали машину, которая преградила дорогу «скорой», чтобы ребёнок смог выпрыгнуть. Мы её отодвинули, и люди начали ловить ребенка. Он спрыгнул, но ударился о козырёк здания, а второго мы поймали».

Напомним, что пожар, унёсший несколько десятков жизней, произошёл в Кемерово в воскресенье 25 марта около 16 часов по местному времени. Огонь вспыхнул в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». По официальным данным, погибли 64 человека, в том числе дети. По данным МЧС России, обнаружены останки 64 погибших, среди которых 41 ребёнок. За медицинской помощью обратились 79 человек, в настоящее время в медицинских учреждениях остаются 10 пострадавших. Опознаны 27 тел.

Арестованы пятеро подозреваемых.