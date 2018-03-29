Нижний Новгород, 29 марта, 2018, 15:20 — ИА Регнум. Депутаты Нижегородского Законодательного собрания одобрили досрочное прекращение полномочий вице-спикера Олега Сорокина, который находится в СИЗО, и его сына Никиты Сорокина. Вопрос, в связи с чем депутаты решили отказаться от мандатов не рассматривался, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Отставка

Напомним, накануне Никита Сорокин сообщил о сложении полномочий депутата на своей странице в одной из соцсетей. Он выразил надежду, что Нижегородская область «выйдет на путь процветания и благоденствия, города будут чистыми и современным, а жители обеспеченными и счастливыми».

Вслед за ним подал заявление о сложении депутатских полномочий Олег Сорокин.

Zsno.ru Олег Сорокин

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вице-спикер Нижегородского заксобрания и экс-мэр Нижнего Новгорода Олег Сорокин был задержан 19 декабря. Ему предъявлено обвинение по ч.6 ст.290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

В 2012 году, когда Сорокин был мэром, компания ООО «Инградстрой», связанная с его супругой, получила права на комплексную жилищную застройку 453 га в Нижнем Новгороде. Оспорить аукцион пыталось ЗАО «Вектрон». Именно в соучастии в передаче взятки руководству ЗАО для свертывания спора обвиняют вице-спикера. Следствие считает, что в качестве посредника по передаче 1 млн долларов взятки выступил знакомый Сорокина. Посредников задержали, но тогда причастность политика не была доказана, а он сам назвал эти обвинения провокацией. Сейчас уже бывший вице-спикер также не признает свою вину.

Zsno.ru Никита Сорокин

В областном парламенте заявляли, что лишат Олега Сорокина полномочий только после окончания расследования.

Ранее супруга Сорокина жаловалась СМИ на нападки на ее родственников. Семья Сорокина, включая сына, в настоящее время находится за границей.