Луганск, 29 марта, 2018, 13:46 — ИА Регнум. Украинские войска пять раз нарушили режим тишины в Луганской Народной Республике (ЛНР) за сутки 28 марта, сообщает «Луганский информационный центр».

John Crosby Миномётный обстрел

Согласно сообщению, ВСУ обстреляли населенные пункты Первомайск, Славяносербск и Красный Яр. Огонь велся из гранатометов и стрелкового оружия. В Донецкой Народной Республике заявили о том, что диверсионно-разведывательная группы (ДРГ) ВСУ размером 10 человек пыталась прорваться к позициям донецких военных, однако была остановлена минным заграждением.

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Подорвавшись на минах, украинская ДРГ потеряла двух человек убитыми и трех раненными. Группа отошла на позиции украинских войск под прикрытием минометного огня. В ДНР подчеркнули, что донецкие военные не открывали огонь в течение суток.

В свою очередь, украинская армия вбрасывают информацию о 54 обстрелах своих позиций из артиллерийских орудий и минометов.

Напомним, перемирие между украинскими войсками и ополченцами было объявлено 5 марта. С тех пор количество обстрелов значительно снизилось. Также в Донбассе начала активно действовать миссия ОБСЕ, наблюдатели планируют запустить БПЛА дальнего действия для мониторинга ситуации.