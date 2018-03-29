Москва, 29 марта, 2018, 13:17 — ИА Регнум. Президентский законопроект, устанавливающий уголовную ответственность для всех участников, замеченных в откатах и подкупах при проведении госзакупок, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 29 марта.

Рене Магритт. Запрещённая репродукция (фрагмент). 1937

Откаты и подкупы при проведении закупок для государственных нужд сегодня квалифицируются по уголовному законодательству как мошенничество, хищение чужого имущества, злоупотребление полномочиями или коммерческий подкуп. При этом в законе есть пробелы — так, например, он охватывает не все преступления в сфере закупок и поставок товаров и услуг для госнужд. По существующим правилам, уголовная ответственность распространяется только на должностных лиц. При этом, отмечает автор законопроекта, совершать подобные преступления могут в том числе и простые работники контрактной службы, а также контрактные управляющие, члены комиссии по осуществлению закупок и лица, в чьи обязанности входит прием поставок.

Президент предлагает исправить сложившуюся практику и устранить пробел уголовного законодательства, поскольку любые откаты и подкупы в сфере государственных закупок наносят ущерб как федеральному бюджету РФ, так и всей бюджетной системе страны в целом.

В связи с этим, граждане, участвующие в госзакупках и не являющиеся при этом должностными лицами, теперь тоже могут получать уголовные наказания, в случае если они были замечены в откатах и подкупах. Так, представители заказчика за злоупотребление при госзакупках могут получить штраф до 200 тыс. рублейили лишиться свободы на три года. Если преступление совершено несколькими людьми или принесло ущерб в особо крупном размере, то штраф может составить и 1 млн рублей, а нарушителям при этом может грозить тюремное заключение до семи лет.

Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего или члена комиссии по осуществлению закупок также предлагается считать уголовным преступлением. Размер штрафа за него может составить 500 тыс. рублей, а также лишение свободы на срок до трех лет вместе с выплатой штрафа в 10-кратном размере подкупа. В случае особо крупного размера подкупа, тюремное заключение может длиться и 8 лет, а штраф — достигать 40-кратной суммы подкупа.

Уголовное наказание грозит и тем гражданам, кто принял подкуп. Законопроект предлагает штрафовать их на сумму до 1 млн рублей либо лишать свободы на три года с одновременной выплатой штрафа, равного 20-кратной суммы подкупа.