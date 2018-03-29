Москва, 29 марта, 2018, 13:45 — ИА Регнум. В РФ хотят запустить очередную программу демонтажа пенсионной системы, считает экономист Василий Колташов. Об этом он заявил 29 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя идею министра финансов РФ Антона Силуанова относительно внедрения в России системы так называемого индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Этот механизм должен заработать в 2019 году. В Минфине рассчитывают, что внедрение ИПК обеспечит рост пенсий и даст дополнительный инвестиционный ресурс экономике.

Пенсионеры

«Я считаю, что это программа демонтажа пенсионной системы в РФ, — сказал Колташов. — Те люди, которые в силах оставить себе сбережения на старость или инвестировать их куда-то, могут сделать это и без государства. Там для этого не нужно писать заявления, не нужно искать специальные инструменты. Они могут просто купить недвижимость. Это старый, раннекапиталистический способ, когда какая-нибудь капитанская вдова покупала домик, сдавала комнаты и тем самым обеспечивала себе старость».

Что касается накоплений — в банках или в частных пенсионных фондах, — то Колташов обратил внимание на то, что современные деньги — это не деньги XIX века в золоте и серебре, а денежные знаки, которые будут со временем обесцениваться.

«Если вы пытаетесь их накопить, делать это можно только очень короткое время, — заметил экономист. — Потом их надо инвестировать, иначе со временем вы обнаружите, что потеряли их. Именно поэтому покупка жилья с этой целью является более рациональной моделью, чем то, что предлагает Силуанов. Он пытается насытить финансовую систему деньгами бедных работающих граждан РФ и сделать так, чтобы ответственность за весь процесс лежала на них. Он предлагает завершить пенсионную реформу демонтажем пенсионной системы, когда государство уклоняется от гарантированного обеспечения пенсионных выплат».

Также Колташов подчеркнул, что описанный им способ насквозь буржуазный и абсолютно не годится для рабочего класса, который просто не в состоянии накопить так много, чтобы обеспечить себе старость.

«Именно поэтому была создана система солидарности поколений, — сказал Колташов. — Когда пенсионные выплаты осуществляются за счет работающих. В этом случае деньги не обесцениваются и постоянно поступают в специальный фонд. Снимаются все проблемы, связанные с накоплением. Снимается проблема «слишком мало накопил».

Кроме того, экономист усомнился в том, что методика, предложенная Минфином, обеспечит рост пенсий на ряд процентных пунктов.

«Все эти проценты нарисованы исключительно на воде, — сказал эксперт. — Никто не может сказать ничего определённого. Их необходимо рассчитывать на основе четкого угадывания всех перипетий мировой экономики. Вы не можете гарантировать 6% просто потому, что не знаете, что будет с рублём и мировой экономикой. Мы находимся в такой эпохе, когда гладко уже ничего не будет».

Напрасны надежды Минфина и на то, что деньги пенсионеров обеспечат рост инвестиций. Как заметил Колташов, у российского крупного капитала денег и так в избытке — он каждый год их выводит из РФ. Всё дело в том, что, по мнению экономиста, российская экономика имеет очень ограниченные объёмы для инвестирования.

«Вырастет только статистика сердечных приступов, — спрогнозировал Колташов последствия силуановских реформ. — Когда люди начнут узнавать, какие ничтожные деньги у них накопились на счетах, их просто будет увозить «скорая помощь».

Напомним, как сообщает RT, министр финансов Антон Силуанов заявил, что в России необходимо адресно расширять социальную помощь. Речь идёт прежде всего о новой системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которая, по замыслу властей, стартует в 2019 году. Внедрение ИПК, мол, позволит увеличить размер пенсии на 10—20 процентных пунктов от зарплаты и придать дополнительный инвестиционный ресурс экономике.

Любопытно, но сообщается, что концепция ИПК предполагает самостоятельное внесение гражданами РФ в накопительную часть пенсии 6% от своей зарплаты. Причём в негосударственные пенсионные фонды по автоматической подписке. Иными словами, если кто-то не желает отчислять часть кровных в ИПК, он должен будет уведомить об этом соответствующую инстанцию.