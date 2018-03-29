Москва, 29 марта, 2018, 12:37 — ИА Регнум. Рубль, как рисковый актив может оказаться под давлением, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Главная угроза для российской валюты исходит со стороны международных фондовых площадок, где дела с каждым днем ухудшаются, и участники торгов будут готовиться к раннему закрытию недели и длинным выходным на католическую Пасху», — полагает эксперт.

Особое внимание стоит обратить на американский фондовый рынок. Американские фондовые индексы находятся на минимумах с февраля текущего года и рискуют в любой момент сорваться в пике еще на 10−15%.

«Учитывая, что в большинстве западных стран сегодня последний рабочий день недели и впереди четыре выходных и возможную эскалацию торгового конфликта между Китаем и США, вероятность падения индексов в ближайшее время сильно вырастает», — пояснил Быков.

К сожалению помощи, российской валюте в такой ситуации будет ждать не от кого. Пик налоговых выплат, наших экспортеров прошел в среду, 28 марта, покупки иностранной валюты со стороны Минфина России продолжают сохраняться на высоком уровне в 9,6 млрд рублей ежедневно до 5 апреля.

«Учитывая высокие цены на нефть марки Brent, рассчитывать на снижение объема операций российского финансового ведомства в апреле не стоит. Баррель Brent 29 марта, скорее всего, так и останется в диапазоне $68,00−69,50.

В такой ситуации пара USD/RUB рискует закрыть сегодняшний день и неделю вблизи отметки в 58,00, а EUR/UB — около 71,50», — считает эксперт.

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