Москва, 29 марта, 2018, 12:38 — ИА Регнум. Появившиеся в средствах массовой информации сообщения о возможной отставке губернатора Кемеровской области Амана Тулеева не стал комментировать 29 марта журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он ограничился упоминанием сказанного президентом РФ Владимиром Путиным ранее и пояснил, что кадровые решения Кремль не анонсирует.

«Вы знаете, что никогда никакие кадровые решения мы не анонсируем. Если они происходят, мы даём соответствующую информацию», — сказал Песков.

Ранее СМИ со ссылкой на близкие к Кремлю источники сообщали, что Тулеев может покинуть свой пост до конца весны 2018 года. При этом отмечалось, что Путин не станет принимать кадровых решений «под давлением».

Читайте также: Тулеев пока останется на посту губернатора: показательные отставки не нужны

Сам президент, будучи с визитом в Кемерове, сообщал, что под камеры отставки «не делаются», и сначала требуется установить ответственных за пожар в торговом центре «Зимняя вишня».

«Во-первых, под камеры этого не делается, для красного словца и на фоне трагедии. А второе — нужно точно определить, кто в чем виноват. И когда мы это сделаем, а мы это сделаем точно, будут соответствующие решения», — сказал президент.

Добавим, что сообщения об отставке Тулеева в очередной раз возникли сразу после трагических событий в Кемерове. 25 марта крупнейший пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» унес жизни 64 человек, еще десятки людей пострадали. Трагедия вызвала серьезный резонанс в обществе и поставила перед общественностью вопрос о полномочиях и ответственности губернатора Тулеева. Оставки губернатора, в частности, потребовали 27 марта митингующие на площади Советов в столице Кузбасса.