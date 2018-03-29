Москва, 29 марта, 2018, 12:30 — ИА Регнум. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, руководитель Института стран СНГ Константин Затулин, в число избирателей которого в Сочинском округе входят также 20 тысяч граждан Российской Федерации, проживающие в Эстонии, не сможет 29 и 30 марта встретиться со своими избирателями и российскими соотечественниками в Нарве и Таллине.

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Об этом Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Эстонии Александра Петрова уведомили в МИД Эстонии, сославшись на запрет на посещение Эстонской Республики, только что установленный МВД Эстонии. Причины запрета не объясняют.

В интервью корреспонденту ИА REGNUM Константин Затулин отметил:

«Очень признателен русофобам Эстонии за любезность предупреждения. Их собратья на Украине в прежние годы хранили гордое молчание, пока я не оказывался в Киеве, Керчи или Симферополе. Очень уж любили упражняться в депортациях. Впрочем, Эстония тоже не слаба по этой части: только что спасла Англию и остальное НАТО, объявив о высылке нашего военного атташе из посольства России в Таллине.

Безусловно, я огорчен, что не смогу встретиться с русскими людьми, своими избирателями и соотечественниками в Эстонии. Как, впрочем, и с эстонцами, которых я привык уважать. На территории Красной Поляны в моем родном городе Сочи, в селении Эсто-Садок уже свыше ста лет живут эстонцы, среди которых есть и мои друзья. Живут эстонцы с XIX века и в соседней Абхазии. Хотелось бы напомнить об этом факте господам из МИД и МВД Эстонии.

Заверяю наших сограждан и соотечественников в Эстонии, что продолжу работу над законами, облегчающими их связи и возможности в России. Прошу вас поддерживать контакты со мной и моими помощниками в Эстонии, а также с сотрудниками посольства Российской Федерации в Таллине и Генерального консульства в Нарве. Россию и русских не задушишь и не убьешь. Позвольте поздравить вас с наступающим Светлым Пасхальным Воскресеньем».

ИА REGNUM напоминает, что несколькими днями ранее Эстония присоединилась к новому витку давления на Россию в связи с отравлением в Британии гражданина России Скрипаля и его дочери и выслала из страны одного российского дипломата.