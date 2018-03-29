Москва, 29 марта, 2018, 10:09 — ИА Регнум. Нефть марки Brent вела себя неоднозначно 28 марта. Большую часть дня баррель осциллировал вокруг отметки $69, чем продолжает заниматься и сегодня, 29 марта, на утренних торгах, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Мимолетные попытки закрепиться выше этого уровня не принесли видимого результата. По итогам дня актив практически не изменился, закрывшись лишь немногим выше уровня старта торговых суток, как раз на отметке $69.

Быкам не удалось надолго протолкнуть котировки выше психологического уровня $70. Теперь мы наблюдаем коррекцию, которая плавно перешла в консолидацию. Игроки решили сделать паузу и определиться с дальнейшими действиями, взвесив действующие на рынке факторы», — отметил эксперт.

По его мнению, основные драйверы — все те же. Страны ОПЕК время от времени «подкармливают» рынок вербальными интервенциями, указывая на готовность продлить сделку. А сланцевые компании США не устают напоминать о своей мощи новыми рекордами по добыче. Другими словами, рынок остается между двух огней.

«Накануне появилась информация о том, что на июньском саммите страны ОПЕК+ могут обсудить вопрос пересмотра квот, если к тому моменту будет зафиксировано ужесточение условий на мировом рынке.

Пока рынок проигнорировал этот сигнал, сфокусировавшись на том, что его будут поддерживать и в 2019 году. Однако если в дальнейшем в пользу увеличения добычи выскажется несколько крупных экспортеров, это не останется незамеченным», — пояснил Мащенко.

Тем временем запасы энергоносителей в США продолжают увеличиваться, как и добыча, которая выросла на прошлой неделе на 0,2%, достигнув очередного абсолютного рекорда. Учитывая имеющиеся на данный момент факторы, значимых предпосылок для возвращения Brent к росту не наблюдается, особенно с оглядкой на крепнущий доллар.

«Стоит обратить внимание, что в связи со Страстной пятницей, которая наступит 29 марта, публикацию отчета Baker Hughes по числу действующих буровых перенесли на 28 марта», — отметил эксперт.

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