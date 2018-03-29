Москва, 29 марта, 2018, 10:03 — ИА Регнум. Рубль продолжил дешеветь в паре с долларом на торгах28 марта. Причиной развития медвежьего импульса стало укрепление доллара по всему спектру рынка, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

В довесок неуверенно вела себя нефть, которая так и не смогла возобновить рост. По итогам сессии пара доллар/рубль, которая в моменте касалась максимума в районе 57,80 руб., закрылась вблизи верхней границы диапазона, набрав 0,4%.

«За продолжением продаж нашей валюты стоит не столько внешняя политика, сколько рост доллара. В марте «американец» понес приличные потери против многих валют, и теперь перед окончанием месяца многие трейдеры корректируют свои позиции, что подталкивает доллар к восстановлению, за которым на самом деле не стоит значимых фундаментальных факторов», — пояснил эксперт.

Соответственно, уже через пару дней этот эффект сойдет на нет, и валюта станет более уязвимой. Исходя из этого, можно предположить, что основные понижательные риски для рубля с этого фронта будут сохраняться до конца этой недели.

«Тем временем нефть подает невнятные сигналы. Попытки роста оборачиваются фиксацией прибыли. Статистика из США противоречива. По данным минэнерго, запасы энергоносителей выросли на прошлой неделе, но не так значительно, как показал отчет API», — напомнил Ковалев.

Впрочем, по его мнению, это не принесло рынку существенного облегчения, поскольку добыча продолжила увеличиваться и достигла нового абсолютного рекорда. Пока рынок переваривает свежий релиз, предпосылок для возвращения к прежним высотам не видим. А значит, и рублю по-прежнему не стоит ожидать поддержки с этой стороны.

«В краткосрочной перспективе попытки тестирования промежуточного сопротивления в районе 57,80 руб. усугубят техническую картину по рублю.

Однако при стабильной нефти и замедлении роста доллара вероятность пробоя уровня 58 руб. невелика, поскольку дипломатический конфликт России и Запада оказывает на российскую валюту ограниченное влияние», — считает эксперт.

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