Москва, 29 марта, 2018, 09:05 — ИА Регнум. Большинство женщин в Российской Федерации ценят в представителях противоположного пола ум, способность хорошо зарабатывать и порядочность. В свою очередь, большинство российских мужчин ценят в женщине хозяйственность и заботливость. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на всероссийский опрос «Левада-центра».

Настоящий мужчина

Так, согласно данным социологического исследования, главным качеством мужчины представительницы слабого пола назвали ум (51% респондентов), на втором месте находится умение зарабатывать (42%), а на третьем расположилась порядочность (37%).

При этом внешность мужчины важна лишь 5% опрошенных, а сексуальная привлекательность — 1%.

Отмечается, что самое главное в женщине для мужчин — хозяйственность (46%), заботливость (32%) и хорошая внешность (31%) Только 25% респондентов ценят в представительницах слабого пола ум.

Опрос проводился с 7 по 12 марта текущего года в 52 регионах, в нем приняли участие 1,6 тысяч жителей городов и сел.

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