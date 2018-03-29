Пхеньян, 29 марта, 2018, 08:48 — ИА Регнум. Высокопоставленные представители делегаций двух государств — КНДР и Южной Кореи — приступили к переговорам по подготовке к межкорейскому саммиту. Об этом сообщает Associated Press.

Южная и Северная Корея

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Переговоры проходят в здании «Тхонильгак» северокорейской стороны демилитаризованной зоны в населённом пункте Пханмунджом.

Южнокорейскую сторону представляет министр по делам национального объединения Республики Корея Чо Мён Гюн. Делегацию КНДР возглавляет председатель комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон.

Отмечается, что главной темой переговоров станет дата проведения саммита, намеченного на конец апреля, а также вопросы повестки и дальнейших контактов на рабочем уровне.

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Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта во время официального ужина в рамках Ассамблеи Межпарламентского союза в швейцарской Женеве представители парламентов КНДР и Южной Кореи сделали редкий жест дружбы — пожали руки и подняли тост за мир.

Ранее 26 марта в рамках выступления на Ассамблее МПС представитель КНДР Ли Чон Хёк призвал парламентариев мира способствовать отмене санкций ООН против Северной Кореи. Северокорейский парламентарий назвал санкции, действующие против его страны с 2006 года, «бесполезным давлением», вызванным «анахроничной» политикой США.

Напомним, мирные переговоры, в ходе которых Северу и Югу Кореи уже удалось договориться об участии КНДР в Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане, восстановлении связи между военными, программах культурного обмена, два государства ведут с января 2018 года.